A legjobb barátnőm tudta, hogy megcsal a párom, de nem szólt róla

A megcsalás után a legjobb barátnője hallgatása okozta a legnagyobb fájdalmat: vajon helyreállhat még a bizalom egy ilyen árulás után?

A pohár szélén lévő rúzsfoltot néztem, és azon gondolkodtam, mikor fog rákérdezni. Ott ültünk a szokott kávézónkban, ő a cappuccinóját kavargatta, én meg vártam, hogy elhangozzon a mondat, amitől tudni fogom, hogy tud róla. De nem hangzott el semmi. Csak arról beszélt, hogy a munkahelyén milyen idegesítő az új kollégája, és hogy a hétvégén esküvőre kell mennie egy távoli rokonához.

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Három héttel korábban a barátom, Marci, a barátjával, Dáviddal volt egy fiúbúcsún. Másnap úgy jött haza, hogy valami nem stimmelt vele. Nem volt bizonyítékom, inkább csak egy érzés, egy kölcsönkért telefon, egy sietve bezárt üzenet. Utána néhány napig próbáltam kibogozni, mi történt azon az éjszakán, és végül egy közös ismerősünktől tudtam meg, aki teljesen véletlenül szólta el magát egy buli kellős közepén, hogy Marci megcsalt. Azt is megtudtam, hogy Dávid, aki vele volt, mindent elmondott a barátnőjének, Zsófinak, aki a legjobb barátnőm.

Vártam, hogy magától elmondja

Azt hittem, ez lesz az a pillanat, amikor ő az első, aki felhív, és azt mondja, hogy ülj le, mert el kell mondania valamit. Vártam a hívást két napig, négy napig, egy hétig. Nem jött. Ezután kezdtem el én gyakrabban keresni őt, mert reméltem, hogy ha többet beszélgetünk, egyszer csak magától szóba hozza, és nem nekem kell rákérdeznem. Mindig volt valami téma: a munkája, a szülei, a következő utazása, csak az nem, amiről tudtam, hogy tudja. Olvass még a témában Egy őszi alapanyag, amit eddig rosszul használtál, pedig igazi komfortkaja lehet belőle Ezt hozza 2026. október 1. a numerológia szerint: öröm és beszélgetés Nem szeretném, hogy a szüleim ott legyenek az esküvőmön – pedig nem is vagyunk rosszban Teszteld: Melyik őszi bekuckózós hangulat passzol hozzád?

Aznap a kávézóban végül én szóltam bele a csendbe. Megkérdeztem, hallott-e valamit a fiúbúcsúról. Zsófi felnézett, és egy pillanatra megállt a keze a csészén. Aztán azt mondta, nem igazán, Dávid nem sokat mesélt róla. Hazudott.

A legjobb barátnőm képes volt az arcomba nézni, és eljátszani, hogy nem tud semmit.

Hazafelé a buszon azon gondolkodtam, mi járhatott a fejében, amikor úgy döntött, inkább hallgat. Talán azt hitte, hogy kímél. Talán úgy gondolta, nem az ő dolga beleszólni a kapcsolatomba. Talán egyszerűen félt attól, hogy ha elmondja, akkor engem is magával ránt a probléma, és neki is választania kell Dávid és köztem. Bármi is volt az oka, az eredmény ugyanaz lett: két hétig egy hazugság árnyékában éltem, miközben azt hittem, hogy a legjobb barátnőm mellett ülök.

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