Laktató babgulyás, amitől jól laksz egy hűvös őszi estén

Amikor odakint már csípősek az esték, kevés étel esik olyan jól, mint egy nagy tányér, gőzölgő babgulyás. A szárazbab, a füstölt hús, a burgonya és a sok hagyma együtt olyan tartalmas levest ad, ami önmagában is kiadós vacsora, ráadásul egy nagyobb adagból másnapra is marad.
Hozzávalók 4–6 adaghoz
- 30 dkg száraz tarkabab
- 40 dkg sertéslapocka
- 15–20 dkg füstölt kolbász
- 2 közepes fej vöröshagyma
- 2 gerezd fokhagyma
- 2 sárgarépa
- 1 fehérrépa
- 3 közepes burgonya
- 1 kisebb paradicsom
- 1 kisebb tv-paprika
- 2 evőkanál olaj vagy zsír
- 1,5 evőkanál édesnemes pirospaprika
- 1 babérlevél
- 1 teáskanál őrölt kömény
- só, frissen őrölt bors
- körülbelül 1,5–2 liter víz
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