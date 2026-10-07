Laktató babgulyás, amitől jól laksz egy hűvös őszi estén

Ha egy kiadós, házias levesre vágysz, ezt a klasszikus babgulyást érdemes megfőznöd: egyszerű hozzávalókból készül, mégis gazdag és tartalmas lesz.

Amikor odakint már csípősek az esték, kevés étel esik olyan jól, mint egy nagy tányér, gőzölgő babgulyás. A szárazbab, a füstölt hús, a burgonya és a sok hagyma együtt olyan tartalmas levest ad, ami önmagában is kiadós vacsora, ráadásul egy nagyobb adagból másnapra is marad.

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Hozzávalók 4–6 adaghoz

30 dkg száraz tarkabab

40 dkg sertéslapocka

15–20 dkg füstölt kolbász

2 közepes fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

2 sárgarépa

1 fehérrépa

3 közepes burgonya

1 kisebb paradicsom

1 kisebb tv-paprika

2 evőkanál olaj vagy zsír

1,5 evőkanál édesnemes pirospaprika

1 babérlevél

1 teáskanál őrölt kömény

só, frissen őrölt bors

körülbelül 1,5–2 liter víz

🍽️

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