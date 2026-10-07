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Laktató babgulyás, amitől jól laksz egy hűvös őszi estén
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Laktató babgulyás, amitől jól laksz egy hűvös őszi estén

Váradi Petra
Írta 2026.10.07.
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Ha egy kiadós, házias levesre vágysz, ezt a klasszikus babgulyást érdemes megfőznöd: egyszerű hozzávalókból készül, mégis gazdag és tartalmas lesz.

Amikor odakint már csípősek az esték, kevés étel esik olyan jól, mint egy nagy tányér, gőzölgő babgulyás. A szárazbab, a füstölt hús, a burgonya és a sok hagyma együtt olyan tartalmas levest ad, ami önmagában is kiadós vacsora, ráadásul egy nagyobb adagból másnapra is marad.

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Hozzávalók 4–6 adaghoz

  • 30 dkg száraz tarkabab
  • 40 dkg sertéslapocka
  • 15–20 dkg füstölt kolbász
  • 2 közepes fej vöröshagyma
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 2 sárgarépa
  • 1 fehérrépa
  • 3 közepes burgonya
  • 1 kisebb paradicsom
  • 1 kisebb tv-paprika
  • 2 evőkanál olaj vagy zsír
  • 1,5 evőkanál édesnemes pirospaprika
  • 1 babérlevél
  • 1 teáskanál őrölt kömény
  • só, frissen őrölt bors
  • körülbelül 1,5–2 liter víz

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