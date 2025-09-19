Kutatók szerint az óceán közelében töltött idő meghosszabbítja az életet

A tengerparton vagy az óceán közelében eltöltött idő nemcsak a lelki egészségünkre van jótékony hatással, hanem a várható élettartamunkat is meghosszabbíthatja. Az Ohio State University kutatása új megvilágításba helyezi a tengerparti élet előnyeit.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A legtöbben tapasztaltuk már, hogy amikor a tengerparton vagy az óceán közelében járunk, valami egészen különleges nyugalom áraszt el bennünket. A sós levegő, a végtelen víztükör látványa és a hullámok monoton zúgása együtt olyan hatást kelt, amely szinte azonnal csökkenti a stresszt, javítja a hangulatot és segít lelassítani a rohanó mindennapokat.

Az Ohio State University friss kutatása szerint azonban a tenger közelsége nemcsak a lelki egészségre hat jótékonyan, hanem a várható élettartamunkat is meghosszabbíthatja. Ez a felfedezés új megvilágításba helyezi, miért lehet a tengerparton élni valóban hosszabb és egészségesebb élet záloga.

A Environmental Research című szaklapban megjelent tanulmány egy nagyszabású, 66 000 amerikai népszámlálási adatot feldolgozó kutatásra épül. A kutatók nemcsak a lakóhelyek pontos földrajzi elhelyezkedését, hanem a társadalmi és gazdasági tényezőket is részletesen elemezték, majd mindezt összevetették az élettartam statisztikáival. Olvass még a témában A ciklusod szuperereje: így válhat a hormonális egyensúlyod megbízható életvezetési eszközzé „Ez aztán a magas fájdalomküszöb!” Orvosok durva történetei Női karrier horoszkóp: Mely csillagjegyek milyen szakmákban jeleskednek? Ez jellemez téged, ha az „elismerő szavak” a te szeretetnyelved

Céljuk az volt, hogy feltárják, mennyire befolyásolja a víz közelsége, legyen az óceán, öböl vagy más nagyobb vízfelület, a lakosság egészségét és várható élettartamát.

Az eredmények meglepően egyértelműek! Azok, akik legfeljebb 48 kilométerre élnek az óceántól vagy egy öböltől, átlagosan hosszabb ideig élnek, mint azok, akik sűrűn beépített városi környezetben laknak.

Ez a kedvező hatás még akkor is kimutatható volt, ha a városok közelében tavak vagy folyók találhatók, vagyis nem csupán a víz jelenléte, hanem kifejezetten az óceáni környezet az, ami valódi előnyt jelenthet.

Miért élhetnek tovább a tengerparton élők?

„A part menti települések lakói átlagosan legalább egy évvel tovább élnek a 79 éves országos átlagnál, míg a belső, városi területeken ez inkább 78 év körül mozog” – magyarázza a kutatást vezető Jianyong „Jamie” Wu.

A tengerparton élők hosszabb élettartamát több egymással összefüggő tényező magyarázhatja. A tengeri klíma mérsékeltebb hőmérsékletet biztosít, tisztább a levegő, alacsonyabb az aszály kockázata, és bőséges a lehetőség a szabadidős tevékenységekre, például a sétára, a kerékpározásra vagy a vízi sportokra.

Az aktív életmód önmagában is bizonyítottan növeli a várható élettartamot, hiszen csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, erősíti az immunrendszert és segít megőrizni a mentális egészséget.

Ezeken a területeken jellemzően magasabb a jövedelem, jobb a közlekedés és könnyebben elérhetők az egészségügyi szolgáltatások is, ami szintén hozzájárulhat az egészségesebb, hosszabb élethez.

Ezzel szemben a nagyvárosokban élők mindennapjait magasabb légszennyezettség, gyakori hőhullámok és a zsúfolt környezet okozta stressz nehezíti. Yanni Cao, a tanulmány egyik kutatója szerint a városi lakosoknak kevesebb lehetőségük van biztonságosan mozogni vagy a természetben pihenni, ami hosszú távon rontja az egészségi állapotot.

A kutatók egy másik lényeges tényezőt is kiemeltek. A tengerparti településeken kevesebb a szélsőségesen forró nap és a hőhullám, mint a szárazföld belsejében, még akkor is, ha ott tavak vagy folyók találhatók. A tartós hőség tudományosan igazoltan felgyorsíthatja az öregedést, különösen az idősebb korosztály körében, és fokozza a szív- és érrendszeri problémák kockázatát. A kiegyenlítettebb hőmérséklet így nemcsak kényelmesebb, de hosszú távon életmentő tényező is lehet.

A cikk folytatódik, lapozz!