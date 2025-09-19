Kutatók szerint az óceán közelében töltött idő meghosszabbítja az életet

A legtöbben tapasztaltuk már, hogy amikor a tengerparton vagy az óceán közelében járunk, valami egészen különleges nyugalom áraszt el bennünket. A sós levegő, a végtelen víztükör látványa és a hullámok monoton zúgása együtt olyan hatást kelt, amely szinte azonnal csökkenti a stresszt, javítja a hangulatot és segít lelassítani a rohanó mindennapokat.
Az Ohio State University friss kutatása szerint azonban a tenger közelsége nemcsak a lelki egészségre hat jótékonyan, hanem a várható élettartamunkat is meghosszabbíthatja. Ez a felfedezés új megvilágításba helyezi, miért lehet a tengerparton élni valóban hosszabb és egészségesebb élet záloga.
A Environmental Research című szaklapban megjelent tanulmány egy nagyszabású, 66 000 amerikai népszámlálási adatot feldolgozó kutatásra épül. A kutatók nemcsak a lakóhelyek pontos földrajzi elhelyezkedését, hanem a társadalmi és gazdasági tényezőket is részletesen elemezték, majd mindezt összevetették az élettartam statisztikáival.
Olvass még a témában
Céljuk az volt, hogy feltárják, mennyire befolyásolja a víz közelsége, legyen az óceán, öböl vagy más nagyobb vízfelület, a lakosság egészségét és várható élettartamát.
Ez a kedvező hatás még akkor is kimutatható volt, ha a városok közelében tavak vagy folyók találhatók, vagyis nem csupán a víz jelenléte, hanem kifejezetten az óceáni környezet az, ami valódi előnyt jelenthet.
Miért élhetnek tovább a tengerparton élők?
„A part menti települések lakói átlagosan legalább egy évvel tovább élnek a 79 éves országos átlagnál, míg a belső, városi területeken ez inkább 78 év körül mozog” – magyarázza a kutatást vezető Jianyong „Jamie” Wu.
A tengerparton élők hosszabb élettartamát több egymással összefüggő tényező magyarázhatja. A tengeri klíma mérsékeltebb hőmérsékletet biztosít, tisztább a levegő, alacsonyabb az aszály kockázata, és bőséges a lehetőség a szabadidős tevékenységekre, például a sétára, a kerékpározásra vagy a vízi sportokra.
Az aktív életmód önmagában is bizonyítottan növeli a várható élettartamot, hiszen csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, erősíti az immunrendszert és segít megőrizni a mentális egészséget.
Ezzel szemben a nagyvárosokban élők mindennapjait magasabb légszennyezettség, gyakori hőhullámok és a zsúfolt környezet okozta stressz nehezíti. Yanni Cao, a tanulmány egyik kutatója szerint a városi lakosoknak kevesebb lehetőségük van biztonságosan mozogni vagy a természetben pihenni, ami hosszú távon rontja az egészségi állapotot.
A kutatók egy másik lényeges tényezőt is kiemeltek. A tengerparti településeken kevesebb a szélsőségesen forró nap és a hőhullám, mint a szárazföld belsejében, még akkor is, ha ott tavak vagy folyók találhatók. A tartós hőség tudományosan igazoltan felgyorsíthatja az öregedést, különösen az idősebb korosztály körében, és fokozza a szív- és érrendszeri problémák kockázatát. A kiegyenlítettebb hőmérséklet így nemcsak kényelmesebb, de hosszú távon életmentő tényező is lehet.