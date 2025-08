Így rendezd be a könyvespolcodat, hogy magazinba illő legyen – 5 dekor trükk

A könyvespolcok nem csupán a könyvek tárolására szolgálnak, hanem egyben lakásunk dekoratív elemévé is válhatnak. A megfelelő elrendezéssel könnyedén elérhetjük, hogy a könyvespolcunk egy stílusos vizuális központ legyen otthonunkban. De hogyan is érhetjük ezt el? Az alábbiakban öt egyszerű, mégis hatásos dekoratív trükköt mutatunk be, amelyekkel valóban magazinba illő polcot hozhatsz létre.

Ne csak könyvekkel zsúfold tele Az egyik legelső és talán legfontosabb lépés a könyvespolc rendezésében az, hogy ne csak könyvekkel, hanem más dekoratív elemekkel is feltöltsük azt. Ezzel nemcsak vizuálisan bontjuk meg a monotonitást, hanem az egész térnek dinamizmust adunk. Próbálj meg különböző magasságú tárgyakat egymás mellé helyezni, így a szemed automatikusan végigfut majd a polcon, ezzel is fenntartva az érdeklődést. Az ékszerdobozok, szobrok, növények vagy képek kiválóan alkalmasak e célra. A lényeg, hogy semmiképp se zsúfold túl a polcokat, hagyj némi légies teret is közöttük!

A cikk folytatódik, lapozz!