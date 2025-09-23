Könyörgés, búcsúszex: 5+1 kínos helyzet, amikor nőként megalázod magad

Pedro Calderon mondta: ,,Soha a nőkről csúnyán ne beszélj, nincs olyan alantas asszonyi személy, aki ne volna méltó tiszteletre: hisz asszony nélkül férfi nem születne.” Megaláztatás szempontjából mégsem a férfi jelenti a legnagyobb veszélyt egy nő számára, hanem saját maga. Egyrészt, mert csak azt lehet megalázni, aki hagyja magát, másrészt, mert a nő képes olyan dolgokra a szerelem zászlaja alatt, amivel – akár tudtán kívül – porig alázza magát.

A megerősítés keresése

A nőknek van egy rossz szokásuk: nem tudják, hogy kinek miről beszélhetnek, és mennyit. Ha egy nőnek önigazolásra van szüksége – mondjuk egy szakítás után – boldog-boldogtalant bevon az életébe, meggondolatlanul, rengeteg szóval. Mindenkinek – nem csak kebelbarátnőinek – elpanaszolja az őt ért sérelmet.

Az ismerősök nagy részét ez nem érdekli, mert van saját problémájuk, így csak annyi fog megmaradni a beszélgetésből benne, hogy szerencsétlen megint milyen rosszul járt.

Szánalmat fog érezni, segíteni pedig nem fog, mert nem tud, hiszen ő csak egy ismerős. A rosszabb verzió az, ha pletykás is, mert így a fél város szánni fogja a szakításon keresztül ment nőt.

Lobbizás

A legjobban úgy tudja megalázni saját magát egy nő, ha folyamatosan olyan embereket keres környezetében, akiket maga mellé tud állítani. Ezek az emberek többnyire a családból kerülnek ki. Szülő, testvér, gyerek, bárki lehet. Az már csak ráadás, hogy ez valamennyire gerinctelen is, hiszen – ha csak nem bántalmazásról vagy egyéb szörnyűségről van szó – mi választottuk párunkat anno, életünk, testünk része volt.

Tehát, amikor szapulva, a megértésre és szánalomra építve próbáljuk meggyőzni környezetünket arról, hogy milyen ,,szemét” az exünk, saját választásunkat, saját magunk értelmi képességeit, életrevalóságunkat vonjuk kétségbe.

Könyörgés

Lehet könyörögni, sőt, azt mondom, néha kell is. Igen, néha, bizonyos különleges esetekben meg kell alázkodni, hogy a másik fél érzékelje azt, hogy mennyire fontos nekünk. Ám aki ezt már sportszerűen űzi, olyan képet fest magáról, hogy nem csak társnak nem jó, hanem már lábtörlőnek sem.

A folyamatosan könyörgő, kapaszkodó ember sok érzést kavar fel a másikban, de nem a szerelem, a tiszteletre méltóság érzését. Könyörögni csak akkor szabad, ha előtte már valamit letettünk az asztalra, bizonyítva azt, hogy a könyörgést előidéző állapot csak ,,rövidzárlat” volt.

A féltékenység kicsikarása

Ez az ,,üzemmód” csak a valóban rutinos, könnyed, magabiztos nőknek való. Azoknak, akik játékos természetűek, akik szeretnek dupla vagy semmit játszani. A féltékenység kismértékben jót tesz a kapcsolatnak, ám nagy mértékben mint a kapcsolatot, mint a kapcsolat utáni időszakot megmérgezi.

Amennyiben nincs jól végig gondolva a ,,féltékennyé tevés”, csak egy erőlködés lesz, és már messziről ki fog lógni a lóláb.

Tehát semmit nem érünk el vele, csak annyit, hogy tartás nélkülinek néznek minket.

Mártírkodás a közösségi oldalakon

Nagy szokás ez a mai világban. Olyan ez, mintha koldulnánk. Ezeknek a megosztásoknak két nagy válfaja létezik. Egyik a ,,végzet asszonya” verzió, másik a ,,talpra esett alpári” verzió.

Előbbi akár odáig is fajul, hogy folyamatos, halállal kapcsolatos, sejtelmes mondatokat posztol – frászt hozva a környezetére.

A másik verzió, aki nem ismeri el azt, hogy vesztett, és trágár módon alázza exét, tapossa őt, hogy saját maga a piedesztálra kerülhessen, exe fölé juthasson megítélésileg. Ezek a típusú bejegyzések működnek 16 éveseknél, ám húsz felett szánalmasak, visszataszítóak. Arról nem is beszélve, hogy az internet mindent ,,megőriz” – tehát később is hozhat cikis helyzeteket az életünkbe.

+1. Búcsúszex

Ez a legalja. Ugyanis, a búcsúszex az a fogalom, amikor az érzelmet a nemet mondó fél már semmibe sem veszi, talán már nincs is, így a nő tárgyiasul. A búcsúszex soha nem lehetőség a folytatásra, oly annyira nem, hogy még az utána következő kapcsolat kiépítését is megnehezítheti.

Ugyanis minél több a búcsúszex, annál biztosabb a lepattintott fél abban, hogy lehet még közös jövő – miközben folyamatosan csak egy tárgy, eszköz. Kár áltatnunk magunkat azzal, hogy a búcsúszex csak testi öröm, hiszen nem is olyan régen a kapcsolat érzelmi alapokon nyugodott, ami nem múlik el egyik hétről a másikra – csak azt hisszük. A búcsúszex mindenképp önbecsapás.

Számos módja van annak, hogy egy nő porig alázza magát. Ez többnyire összefüggésben van az önbecsüléssel, önértékeléssel, de még inkább a gyerekkort meghatározó kapcsolatainkkal, szüleinkkel való viszonyunkkal. De ez már pszichológia…

