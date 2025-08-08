Durva kiégés: erről most mindenki beszél a munkahelyeken

Mi jelent a kiégés és miért fontos róla beszélni?
A kiégés nem csupán egyéni probléma, hanem komoly hatással bír a munkahelyi légkörre, a munkateljesítményre és a személyes kapcsolatokra is. Az érintettek gyakran szoronganak, nem érzik magukat produktívnak, és elhanyagolják személyes szükségleteiket is.
Hogyan ismerheted fel a kiégés tüneteit?
A kiégés különböző módokon jelentkezhet, és a tünetek egyénenként változhatnak. Az alábbiakban felsorolunk néhány jellemző jelet:
- Folyamatos kimerültség érzete, ami nem múlik el pihenés után sem.
- Csökkenő munkateljesítmény és motiváció.
- Érzelmi kimerültség, ingerlékenység vagy apátia.
- Testi tünetek, mint fejfájás, izomfájdalmak vagy alvászavar.
- A személyes kapcsolatok elhanyagolása.
Módszerek a kiégés elleni küzdelemre
1/5. A munka és magánélet egyensúlya
Az egyik legfontosabb lépés a kiégés elkerülésében, hogy megtanuljuk határozottan megvonni a határokat a munka és a magánélet között. Lehetőség szerint tartsd fenn az esti és hétvégi kikapcsolódást, és az otthoni tevékenységeket különítsd el a munkahelyi feladatoktól.
