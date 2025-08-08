Durva kiégés: erről most mindenki beszél a munkahelyeken

A kiégés, vagy burnout egy olyan fizikai, érzelmi és mentális kimerülés, amelyet gyakran a tartós stressz és a túlzott munkaterhelés okoz. Az elmúlt évtizedekben a kiégés fogalma egyre inkább az érdeklődés középpontjába került, mivel a modern életmód és a munkahelyi elvárások folyamatosan növekvő nyomást helyeznek az egyénekre.

Mi jelent a kiégés és miért fontos róla beszélni?

A kiégés nem csupán egyéni probléma, hanem komoly hatással bír a munkahelyi légkörre, a munkateljesítményre és a személyes kapcsolatokra is. Az érintettek gyakran szoronganak, nem érzik magukat produktívnak, és elhanyagolják személyes szükségleteiket is.

Hogyan ismerheted fel a kiégés tüneteit?

A kiégés különböző módokon jelentkezhet, és a tünetek egyénenként változhatnak. Az alábbiakban felsorolunk néhány jellemző jelet:

Folyamatos kimerültség érzete, ami nem múlik el pihenés után sem.

Csökkenő munkateljesítmény és motiváció.

Érzelmi kimerültség, ingerlékenység vagy apátia.

Testi tünetek, mint fejfájás, izomfájdalmak vagy alvászavar.

A személyes kapcsolatok elhanyagolása.

Módszerek a kiégés elleni küzdelemre

1/5. A munka és magánélet egyensúlya

Az egyik legfontosabb lépés a kiégés elkerülésében, hogy megtanuljuk határozottan megvonni a határokat a munka és a magánélet között. Lehetőség szerint tartsd fenn az esti és hétvégi kikapcsolódást, és az otthoni tevékenységeket különítsd el a munkahelyi feladatoktól.