Durva kiégés: erről most mindenki beszél a munkahelyeken

Durva kiégés: erről most mindenki beszél a munkahelyeken
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Pénz és hivatás / Durva kiégés: erről most mindenki beszél a munkahelyeken

Farkas Izabella
Írta 2025.08.08.

A kiégés, vagy burnout egy olyan fizikai, érzelmi és mentális kimerülés, amelyet gyakran a tartós stressz és a túlzott munkaterhelés okoz. Az elmúlt évtizedekben a kiégés fogalma egyre inkább az érdeklődés középpontjába került, mivel a modern életmód és a munkahelyi elvárások folyamatosan növekvő nyomást helyeznek az egyénekre.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Mi jelent a kiégés és miért fontos róla beszélni?

A kiégés nem csupán egyéni probléma, hanem komoly hatással bír a munkahelyi légkörre, a munkateljesítményre és a személyes kapcsolatokra is. Az érintettek gyakran szoronganak, nem érzik magukat produktívnak, és elhanyagolják személyes szükségleteiket is.

Hogyan ismerheted fel a kiégés tüneteit?

A kiégés különböző módokon jelentkezhet, és a tünetek egyénenként változhatnak. Az alábbiakban felsorolunk néhány jellemző jelet:

  • Folyamatos kimerültség érzete, ami nem múlik el pihenés után sem.
  • Csökkenő munkateljesítmény és motiváció.
  • Érzelmi kimerültség, ingerlékenység vagy apátia.
  • Testi tünetek, mint fejfájás, izomfájdalmak vagy alvászavar.
  • A személyes kapcsolatok elhanyagolása.
istockphoto.com

Módszerek a kiégés elleni küzdelemre

1/5. A munka és magánélet egyensúlya

Az egyik legfontosabb lépés a kiégés elkerülésében, hogy megtanuljuk határozottan megvonni a határokat a munka és a magánélet között. Lehetőség szerint tartsd fenn az esti és hétvégi kikapcsolódást, és az otthoni tevékenységeket különítsd el a munkahelyi feladatoktól.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
KAPCSOLÓDÓ CIKK

Ezért nem baj, ha bele vagy kicsit zúgva valakibe a munkahelyeden

Ezért nem baj, ha bele vagy kicsit zúgva valakibe a munkahelyeden ELOLVASOM MOST     ➞
Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK