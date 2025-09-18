Előkerült a kék farmerdzsekid? Tuti inspirációk, hogyan hordd idén ősszel

\r\n\r\nA farmerdzsekik mindig is a divat részét képezték, hiszen olyan időtálló darabok, amik szinte sosem mennek ki a divatból. Legyen szó bármilyen alkalomról, felső testünk borítására és a hűvös ellen szinte mindig számíthatunk rájuk. Változatos, univerzális fazonok, gombokkal, megannyi zsebbel és számtalan árnyalatban: ezek a menő farmerkabátok!\r\n\r\n \r\n\r\nMutatjuk, többek között milyen szuper outfiteket tudsz kihozni belőlük:\r\n\r\n","sitka_acf_post_teaser_single":1,"sitka_acf_post_teaser_pos":"title","sitka_acf_post_feat_custom_image":"","sitka_acf_post_feat_custom_title":"","age_gate_content":0,"block_inhouse_ads":"no","block_article_content_ads":"no","lead_av":"","cikk_av":"","garantalt_pv_mennyiseg":"","kiemeles_vege":"","hirdeteshatter":0}},"postID":482095}; dataLayer.push( dataLayer_content ); \r\n\r\nA farmerkabátok hálás ruhadarabok, hiszen mindig feldobják az összképet, sosem mennek ki a divatból, és szinte bármivel lehet őket kombinálni. Ne félj elővenni és viselni az őszi ruhatáradból előkerült farmerdzsekiket, melyekkel a legtöbbet hozhatod ki magadból, elbűvölővé téve a megjelenésedet!\r\n\r\n \r\n\r\nA farmerdzsekik mindig is a divat részét képezték, hiszen olyan időtálló darabok, amik szinte sosem mennek ki a divatból. Legyen szó bármilyen alkalomról, felső testünk borítására és a hűvös ellen szinte mindig számíthatunk rájuk. Változatos, univerzális fazonok, gombokkal, megannyi zsebbel és számtalan árnyalatban: ezek a menő farmerkabátok!\r\n\r\n \r\n\r\nMutatjuk, többek között milyen szuper outfiteket tudsz kihozni belőlük:\r\n\r\n","sitka_acf_post_teaser_single":1,"sitka_acf_post_teaser_pos":"title","sitka_acf_post_feat_custom_image":"","sitka_acf_post_feat_custom_title":"","age_gate_content":0,"block_inhouse_ads":"no","block_article_content_ads":"no","lead_av":"","cikk_av":"","garantalt_pv_mennyiseg":"","kiemeles_vege":"","hirdeteshatter":0}},"postID":482095}; dataLayer.push( dataLayer_content );
Előkerült a kék farmerdzsekid? Tuti inspirációk, hogyan hordd idén ősszel

Címlap / Stílus / Divat / Előkerült a kék farmerdzsekid? Tuti...

Előkerült a kék farmerdzsekid? Tuti inspirációk, hogyan hordd idén ősszel

Hegedűs Henriett
Írta 2025.09.18.

A farmerkabátok hálás ruhadarabok, hiszen mindig feldobják az összképet, sosem mennek ki a divatból, és szinte bármivel lehet őket kombinálni. Ne félj elővenni és viselni az őszi ruhatáradból előkerült farmerdzsekiket, melyekkel a legtöbbet hozhatod ki magadból, elbűvölővé téve a megjelenésedet!

A farmerdzsekik mindig is a divat részét képezték, hiszen olyan időtálló darabok, amik szinte sosem mennek ki a divatból. Legyen szó bármilyen alkalomról, felső testünk borítására és a hűvös ellen szinte mindig számíthatunk rájuk. Változatos, univerzális fazonok, gombokkal, megannyi zsebbel és számtalan árnyalatban: ezek a menő farmerkabátok!

Mutatjuk, többek között milyen szuper outfiteket tudsz kihozni belőlük:

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1/8 Próbáld ki fehér nadrággal!

Ha az időjárás már kicsit hűvösebbre fordul, de még nincsen esős, saras idő, kombináld a kék farmerdzsekidet egy szuper fehér nadrággal. Ezen ruhadarabok kettősével nem nyúlhatsz mellé, hiszen tökéletesen kiegészítik egymást, magadra kaphatod őket, ha éppen nem tudod, mit vegyél fel, mégis olyan érzetet kelthetsz vele, mintha direkt ezt az outfitet öltötted volna magadra. Sportosan elegáns, úgyhogy egy laza sportcipővel is nyugodtan kombinálhatod. Letisztult, egyszerű, de mégis nagyszerű.

2/8 ...és fehér szoknyával is!

Garantált befutó leszel, ha a kék farmerkabátodhoz egy fehér szoknyát veszel fel. Lehet egyszerűbb vagy akár bonyolultabb darab, az biztos, hogy az örök farmerdzsekihez mindenképpen fog passzolni. Melegebb napokra a rövidebb, hűvösebbekre a hosszabb fazont rántsd elő a szekrény mélyéről. Sportcipővel a hatás lezser lesz, magassarkúval nőiesebb, kifinomultabb eredményt érhetsz el.

Olvass még a témában

3/8 A legtöbb nyári ruhádhoz illik

Hogy mi a legjobb a farmerdzsekikben? Az, hogy nem csupán az őszi szezon ikonikus kiegészítői, hanem a legtöbb nyári kisruhához is csodásan illenek. Hogyha még nem akarod elbúcsúztatni a nyarat, nem kell szakítanod a nyári ruha-feelinggel, hiszen hogyha az idő kissé szelesebbre vagy ősziesebbre vált, elegendő csak felkapnod a kisruhádra a farmerdzsekidet, amiben garantáltan nem fogsz fázni. Dobd fel a stílust egy egyszínű kistáskával és készülj az őszre egy kis bakanccsal, vagy a vadító hatás érdekében egy szexi bokacsizmával.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

A legpazarlóbb országok: TOP 10 ország, ahol a legtöbb élelmiszert dobják ki

A legpazarlóbb országok: TOP 10 ország, ahol a legtöbb élelmiszert dobják ki
Ez a Te októberi megerősítésed, zodiákusod szerint

Ez a Te októberi megerősítésed, zodiákusod szerint
Gázláng-effektus: a hiba, ami súlyosan aláássa a szülő-gyerek bizalmat

Gázláng-effektus: a hiba, ami súlyosan aláássa a szülő-gyerek bizalmat
Ilyen sűrűn kellene törölközőt cserélni! Higiéniai mítoszok

Ilyen sűrűn kellene törölközőt cserélni! Higiéniai mítoszok
A legnehezebb dolog az életben: így küzdj meg a gyásszal

A legnehezebb dolog az életben: így küzdj meg a gyásszal
Ezt tedd, ha nehezen tudsz aludni a párod mellett

Ezt tedd, ha nehezen tudsz aludni a párod mellett
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK