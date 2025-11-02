7 karácsonyi film a Netflixről, amit már most megéri megnézned

Natalie egy Los Angelesben dolgozó újságíró, aki mint sok más fiatal nő, vágyik a szerelemre. A Tinder lelkes használójaként ugyan sok csalódás éri, amelyek ha másra nem is jók, rovatot vezet róluk a munkahelyén. Egy nap azonban úgy tűnik, hogy betoppan az életébe az igazi, aki viszont nem kevesebb, mint 5000 kilométerre lakik tőle. Natalie hosszas chatelés után úgy dönt, hogy meglepi, és szeretné, ha együtt töltenék a karácsonyt. Bevállalja a hosszú utat, azonban odaérve nem éppen azt kapja, amire számít. Egy teljesen másik férfi nyit neki ajtót, mint akit a képeken látott. Hamarosan viszont arra a férfire is rátalál, akire eredetileg számított, az egészből pedig hatalmas karácsonyi kalamajka kerekedik.



