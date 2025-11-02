7 karácsonyi film a Netflixről, amit már most megéri megnézned

Te is úgy gondolod, hogy nincs karácsony Kevin nélkül, de azért a hagyományos ünnepi filmeken túl néhány újdonságot is szívesen megnéznél? Ez egy fantasztikus ötlet, és még csak arra sincs szükség, hogy megvárd vele a karácsonyt, ugyanis a Netflixen most is több fantasztikus karácsonyi film elérhető, amelyek garantáltan elhozzák az ünnepi hangulatot és szebbé teszik az év utolsó heteit.
1/7 Klaus – A karácsony titkos története (2019)
Sergio Pablos Oscar-díjra jelölt animációs filmje egy igazi gyöngyszem, amelynek minden egyes képkockája részletgazdag, kézzel rajzolt, a története pedig igazán szellemes. Nem véletlen, hogy még Oscar-jelölést is kapott. De hogy mitől is olyan szívmelengető a története? A középpontjában egy önző postás és egy zárkózott játékkészítő váratlan barátsága áll, amely tökéletesen bemutatja, hogy nem hiába reménykedünk és létezik még önzetlen szeretet a világban.
2/7 A szerelem illata (2021)
Natalie egy Los Angelesben dolgozó újságíró, aki mint sok más fiatal nő, vágyik a szerelemre. A Tinder lelkes használójaként ugyan sok csalódás éri, amelyek ha másra nem is jók, rovatot vezet róluk a munkahelyén. Egy nap azonban úgy tűnik, hogy betoppan az életébe az igazi, aki viszont nem kevesebb, mint 5000 kilométerre lakik tőle. Natalie hosszas chatelés után úgy dönt, hogy meglepi, és szeretné, ha együtt töltenék a karácsonyt. Bevállalja a hosszú utat, azonban odaérve nem éppen azt kapja, amire számít. Egy teljesen másik férfi nyit neki ajtót, mint akit a képeken látott. Hamarosan viszont arra a férfire is rátalál, akire eredetileg számított, az egészből pedig hatalmas karácsonyi kalamajka kerekedik.
A Jangle család karácsonyának történetét már az is csodálatosan megalapozza, hogy John Legend szerzett hozzá dallamokat, de a film képi világa sem kevésbé nagyszerű. A történet középpontjában pedig Forest Whitaker nyújt fantasztikus alakítást játékkészítőként, aki elveszti a feleségét, egy tanítványa pedig ellopja a tervrajzait. Találékony unokája azonban újra felébreszti benne a reményt, hogy bően tartogat még csodákat számára is az élet.