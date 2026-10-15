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5+1 finom jel, ami arra utal, hogy valaki titokban irigyli a sikereidet
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5+1 finom jel, ami arra utal, hogy valaki titokban irigyli a sikereidet

Farkas Izabella
Írta 2026.10.15.
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Az irigység ritkán nyílt formában jelentkezik, inkább apró gesztusokban, elhallgatásokban, furcsán időzített megjegyzésekben bújik meg.

Pszichológusok szerint ez az érzés annyira társadalmilag elfogadhatatlan, hogy a legtöbben inkább elfojtják, és helyette közvetett módokon engedik ki.

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1. A gratuláció mindig elmarad vagy halogatott

Van, aki azonnal ír, van, aki napokkal később említi meg futólag, mintha csak most jutott volna eszébe. Ez a késleltetés gyakran nem feledékenységről szól, hanem arról, hogy az illetőnek időre van szüksége, mire feldolgozza, hogy a te örömöd neki kellemetlen érzést okoz.

2. Lekicsinylő magyarázatot talál a sikeredre

„Biztos jó ismerősöd van ott”, „szerencséd volt, hogy pont akkor pályáztál” – ezek a mondatok nem feltétlenül rosszindulatból fakadnak, inkább abból a vágyból, hogy az eredményedet ne a saját munkád, hanem külső körülmények magyarázzák. Így könnyebb elviselni, hogy valaki más ért el valamit, amit ő is szeretett volna.

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