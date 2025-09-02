Ilyen csodásan alakult át az étrendem, amióta termelői piacokra járok
Ilyen csodásan alakult át az étrendem, amióta termelői piacokra járok

Nyul Debóra
Írta 2025.09.02.

Régen én is azoknak a táborát erősítettem, akik leginkább a közeli nagy bevásárlóközpontokba járnak, ha bevásárlásról van szó. Ma viszont már el sem tudnám képzelni, hogy ne keressek fel rendszeresen egy-egy termelői piacot. Sőt, azt is észrevettem, hogy azóta az étrendem is sokkal színesebb, változatosabb, amiért az egész testem hálás.

Több, mint egy hely, ahol vásárolhatsz

Egy-egy termelői piac szerintem sokkal többet tud adni, mint lehetőséget a vásárlásra: közösségi és gasztronómiai élményeket is kínál. Újságíróként abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a munkám során sok termelővel volt már alkalmam megismerkedni, így nemcsak vásárlóként, hanem egyfajta közvetítőként is részese vagyok ennek a mozgalomnak.

Mára rengeteg pozitív élmény köt ehhez a világhoz – sokkal több, mint amit korábban el tudtam volna képzelni. Rengeteg okot fel tudnék sorolni, amiért másokat is csak biztatni tudok a termelői piacozásra.

