Így teleltesd át a muskátlit, hogy tavasszal újra virágba boruljon

Nem kell minden ősszel lemondanod a muskátliról: a megfelelő teleltetési hellyel és néhány egyszerű óvintézkedéssel a növény a következő szezonra is megőrizhető. A száraz lomb és a szalma segíthet a szigetelésben, de a kemény fagy ellen nem garantál védelmet.

A muskátli ősszel még tele lehet virággal, ám egy fagyos éjszaka is komoly károkat okozhat benne. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor a levelek megfeketednek, a szárak pedig megpuhulnak. Pedig megfelelő előkészítéssel a növény jó eséllyel átmenthető a következő szezonra – a legfontosabb azonban a fagy elleni védelem és a megfelelő teleltetési hely.

5 ruhadarab, ami ötven felett inkább öregít A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Miért károsítja a fagy a muskátlit?

A muskátli melegkedvelő növény, ezért a fagyot rosszul viseli. Amikor a hőmérséklet fagypont alá süllyed, a növényi szövetekben jégkristályok képződhetnek, amelyek károsíthatják a sejteket. A levelek üveges, vizenyős foltokat kaphatnak, később megfeketedhetnek, a hajtások pedig elhalhatnak.

A károsodás mértéke függ a lehűlés erősségétől és időtartamától, valamint attól is, mennyire védett helyen áll a növény. Olvass még a témában 10 dolog a konyhában, amit a lakberendezők szerint nem érdemes csak a látvány kedvéért választani 6 növény, amely a néphiedelmek szerint bőséget hoz az otthonba Levegős terek és kreatív sarkok: így csempéssz frissességet az otthonodba az Ikrek jegyében 7 virág, amit áprilisban érdemes elültetni – és már nyár elején virágba borítják a kerted

A cserepes muskátli különösen érzékeny a hidegre, mert a gyökérlabdája gyorsabban áthűl, mint a szabad földben növő növények környezete. Ezért nem érdemes megvárni az első komoly fagyot a teleltetés megkezdésével.

🍽️

Kisokos Mit főzzek ma? receptötlet egy kattintásra

→

Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.