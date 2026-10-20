Így teleltesd át a muskátlit, hogy tavasszal újra virágba boruljon

A muskátli ősszel még tele lehet virággal, ám egy fagyos éjszaka is komoly károkat okozhat benne. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor a levelek megfeketednek, a szárak pedig megpuhulnak. Pedig megfelelő előkészítéssel a növény jó eséllyel átmenthető a következő szezonra – a legfontosabb azonban a fagy elleni védelem és a megfelelő teleltetési hely.
Miért károsítja a fagy a muskátlit?
A muskátli melegkedvelő növény, ezért a fagyot rosszul viseli. Amikor a hőmérséklet fagypont alá süllyed, a növényi szövetekben jégkristályok képződhetnek, amelyek károsíthatják a sejteket. A levelek üveges, vizenyős foltokat kaphatnak, később megfeketedhetnek, a hajtások pedig elhalhatnak.
A károsodás mértéke függ a lehűlés erősségétől és időtartamától, valamint attól is, mennyire védett helyen áll a növény.
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