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Így teleltesd át a muskátlit, hogy tavasszal újra virágba boruljon
Unsplash

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Így teleltesd át a muskátlit, hogy tavasszal újra virágba boruljon

Váradi Petra
Írta 2026.10.20.
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Nem kell minden ősszel lemondanod a muskátliról: a megfelelő teleltetési hellyel és néhány egyszerű óvintézkedéssel a növény a következő szezonra is megőrizhető. A száraz lomb és a szalma segíthet a szigetelésben, de a kemény fagy ellen nem garantál védelmet.

A muskátli ősszel még tele lehet virággal, ám egy fagyos éjszaka is komoly károkat okozhat benne. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor a levelek megfeketednek, a szárak pedig megpuhulnak. Pedig megfelelő előkészítéssel a növény jó eséllyel átmenthető a következő szezonra – a legfontosabb azonban a fagy elleni védelem és a megfelelő teleltetési hely.

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Miért károsítja a fagy a muskátlit?

A muskátli melegkedvelő növény, ezért a fagyot rosszul viseli. Amikor a hőmérséklet fagypont alá süllyed, a növényi szövetekben jégkristályok képződhetnek, amelyek károsíthatják a sejteket. A levelek üveges, vizenyős foltokat kaphatnak, később megfeketedhetnek, a hajtások pedig elhalhatnak.

A károsodás mértéke függ a lehűlés erősségétől és időtartamától, valamint attól is, mennyire védett helyen áll a növény.

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A cserepes muskátli különösen érzékeny a hidegre, mert a gyökérlabdája gyorsabban áthűl, mint a szabad földben növő növények környezete. Ezért nem érdemes megvárni az első komoly fagyot a teleltetés megkezdésével.

Rózsaszínű muskátli
Unsplash

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