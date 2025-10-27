„Egyszerűen csak kinőttük ezt a kapcsolatot” – Igaz válási történetek

Se szeri, se száma a lánykérős videóknak a neten, de arról sokkal kevesebben beszélnek őszintén, hogyan mondták el a párjuknak, ha válni akartak. Az alábbi nők a WomensHealthMaggel osztották meg kendőzetlenül a fájdalmas, de őszinte történeteket.
1/4 Az anyám mondta el neki
„Amikor a nő, akivel a férjemnek viszonya volt, felhívott és kitálalt, csak összecsomagoltam, és elmentem. Nem mondtam meg neki, hogy hová megyek, és nem válaszoltam a hívásaira. Azt akartam, hogy jöjjön rá magától, hogy tudomást szereztem a viszonyáról, és hogy mindennek vége. Anyámhoz költöztem egy időre, aki segített válóperes ügyvédet találni.
Amikor valahonnan kiderítette, hogy ott vagyok, eljött a házához. Az anyám nyitott ajtót, és megmondta, hogy nem jöhet be, és legközelebb a tárgyalóteremben beszélhet velem, mert elválok. Nem volt túl szép történet, de semmi kedvem nem volt esélyt adni neki arra, hogy megpróbáljon rábeszélni, hogy menjek haza vele.” – Sára, 31
2/4 Írtam neki egy levelet
„Három év házasság és hat év kapcsolat után egyszerűen kiszerettem a férjemből. A húszas éveink elején kezdtünk járni, és egyszerűen csak kinőttük ezt a kapcsolatot.
Úgy gondoltam, ő is hasonlóan érez, mert már alig beszéltünk, szinte két független életet éltünk egy házban. Nem akartam összetörni a szívét, ezért írtam neki egy levelet, amiben őszintén elmondtam neki mindent az érzéseimről, és a végén azt kértem, ha ő is így érez, akkor adjuk be a válási papírokat. Egyetértett, és a lehető legbékésebb módon váltunk el.
Ma, két évvel később, még mindig barátok vagyunk.” – Eszter, 35
Azt hiszem, a terapeutám megunta, hogy állandóan a házasságunkról, és a megoldhatatlannak látszó problémáinkról panaszkodom, így egy alkalommal, amikor elmentem hozzá, a kezembe adott egy receptet, amire az volt írva, hogy mondjam meg a férjemnek, hogy el akarok válni.
Ez volt az utolsó lökés, amire szükségem volt. Kisétáltam, beültem az autóba, felhívtam a férjemet, és felolvastam, ami a papírra volt írva. Azt hiszem, nem lepte meg a dolog. Nem sokkal később beadtuk a válási papírokat. Azt hiszem, az ő terapeutája is boldog lehetett, és valószínűleg nem értette, miért nem neki jutott előbb eszébe, hogy receptre írja fel nekünk a válást.” – Erika, 33