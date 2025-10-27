„Egyszerűen csak kinőttük ezt a kapcsolatot” – Igaz válási történetek

Azt hiszem, a terapeutám megunta, hogy állandóan a házasságunkról, és a megoldhatatlannak látszó problémáinkról panaszkodom, így egy alkalommal, amikor elmentem hozzá, a kezembe adott egy receptet, amire az volt írva, hogy mondjam meg a férjemnek, hogy el akarok válni.



Ez volt az utolsó lökés, amire szükségem volt. Kisétáltam, beültem az autóba, felhívtam a férjemet, és felolvastam, ami a papírra volt írva. Azt hiszem, nem lepte meg a dolog. Nem sokkal később beadtuk a válási papírokat. Azt hiszem, az ő terapeutája is boldog lehetett, és valószínűleg nem értette, miért nem neki jutott előbb eszébe, hogy receptre írja fel nekünk a válást.” – Erika, 33



