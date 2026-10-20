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Így készíts tartós manikűrt otthon: 5 lépés, amit nem érdemes kihagyni
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Így készíts tartós manikűrt otthon: 5 lépés, amit nem érdemes kihagyni

Szalai Dóra
Írta 2026.10.20.
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Folyton lepattogzik a körömlakkod? Mutatjuk, hogyan készíthetsz tartós, szép manikűrt otthon a megfelelő előkészítéssel és néhány egyszerű trükkel.

A legtöbb otthoni manikűr nem azért sikerül félig, mert hiányzik a türelem, hanem mert kimarad egy-két apró, de döntő lépés. Pedig a megfelelő sorrenddel és néhány jól megválasztott eszközzel a saját fürdőszobádban is elérhető az a fajta, tartós eredmény, amiért egyébként körömszalonba járnál.

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Mire lesz szükséged

Mielőtt nekikezdenél, érdemes mindent előkészíteni, hogy ne kelljen félbehagyni a folyamatot egy hiányzó eszköz miatt. Az alapkészlet a következőkből áll:

  • körömlakklemosó, lehetőleg acetonmentes
  • üveg- vagy üvegszálas körömreszelő
  • bőrketoló fapálcika vagy fém bőrketoló
  • bőrkeolaj vagy egyszerű mandulaolaj
  • puha körömfényező (buffer) blokk
  • alaplakk, színes lakk, fedőlakk
  • géllakk esetén UV vagy LED lámpa

A minőségi reszelő az, amin a legtöbben spórolnak, pedig a durva, fémes reszelők szálkássá teszik a köröm szélét, ami hosszú távon töréshez vezet.

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