„Nem lesz erőd semmihez” – A legfurcsább kommentek, amiket vegánként mindig megkapok
Farkas Izabella
Írta 2025.08.08.

Két éve döntöttem úgy, hogy vegán életmódra váltok, és be kell vallanom, a döntésem számtalan megdöbbentő és humoros szituációt szült. Kiderült, hogy a vegánsággal kapcsolatban rengeteg kérdés és félreértés kering az emberek fejében, és ezek némelyike tényleg mosolyt csal az arcomra.

„Biztos éhezel, nem lehet csak salátán élni”

Az egyik leggyakrabban feltett kérdés, amivel szembesülök, az, hogy vajon egy vegán tényleg csak salátát eszik-e. Ez a kérdés egyszerre mulatságos és tanulságos, hiszen rávilágít arra a közhiedelemre, hogy a vegán étrend unalmas és monoton. Valójában a vegánság rengeteg változatos étkezési lehetőséget kínál, és a saláta csupán egy apró szelete ennek a hatalmas kirakósnak. Gondoljunk csak a falafelekre, hummuszokra, quinoa tálakra, buddha bowl-okra, bab pogácsákra, ázsiai ételekre vagy a távoli kontinensekről származó egzotikus fogásokra!

Érdemes lenne a „csak saláta” felszólítást kiterjeszteni a vegán piacra, ahol az alternatív tejek, növényi alapú sajtok és húshelyettesítők sora fogadja az érdeklődőket. Egy vegán étrend kreatív és sokszínű, tele izgalmas ízekkel és újszerű tapasztalatokkal – nem csoda, hogy már sokan átvették ezt az életmódot.

