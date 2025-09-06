Hogyan tanítsuk meg örülni a gyerekeinket? A „nem tudsz semmit megbecsülni” helyett
Szabó Erzsébet
2025.09.06.

Az idei nyár egyik legszebb ajándéka az volt, hogy szinte minden nap jutott időm a lányomra. Ha éppen nem táborban vagy a nagyszülőknél volt, együtt lógtunk: játszótéren ücsörögtünk, strandoltunk, várost jártunk.

Mégis, a sok program ellenére gyakran azt éreztem, mintha a bőség közepén is hiányérzet dolgozna benne. Kedves és rugalmas természetű, ugyanakkor karakán és határozott – tulajdonságok, amelyek felnőttként erősségei lesznek. Most azonban (kiskamaszként) sokszor nehéz megtalálni vele a közös hangot.

Nem kap meg mindent, amit kinéz magának és tudja, elfogadja, miért nem lehet újabb háziállatunk. Mégis előfordul, hogy kisír magának egy sütit és egy üdítőt a kávézóban, majd két falat után már a következő programot sürgeti. Mintha az élmény, amire vágyott, pontosan addig tartana, amíg meg nem kapja.

Jelen helyett jövő

Gyerekkoromban egy nap a strandon maga volt a csoda. Nem féltünk attól, hogy bármiről lemaradunk – ott volt a Balaton, mi másra vágyhattunk volna?

Most viszont azt látom, az Alfa generáció tagjainak egyre nehezebb megpihenni a jelenben. Mintha a pillanat örömét elnyomná a következő esemény: még egy látnivaló, még egy élmény, még egy „jobb” változat valamiből…

Ezen a nyáron jöttem rá: szülőként az egyik legfontosabb feladatom, hogy megtanítsam a lányomnak – és közben magamnak is –, hogyan lehet jelen lenni. Hogyan lehet örülni annak, ami itt és most történik ahelyett, hogy máris a következő lehetőséget hajszolnánk.

