A bokacsizma, ami 50 fölött is magasabbnak mutat

Nem kell magas sarkú ahhoz, hogy magasabbnak és karcsúbbnak tűnj! Ez a bokacsizmafazontípus 50 felett is előnyös, ráadásul elegáns és könnyen kombinálható.

Egy jól megválasztott bokacsizma optikailag nyújtja a lábakat, és az egész sziluettet karcsúbbá, magasabbá teszi. Mutatjuk, milyen fazont érdemes választani 50 felett, ha szeretnél néhány centit csalni a megjelenéseden.

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Miért pont ettől a fazontól ijednek meg a legtöbben

A hegyes orrú bokacsizma első blikkre karcsúbbnak és keskenyebbnek tűnik, mint amit sokan a lábukról gondolnak. Ehhez társul a magasabb szár, ami sokaknak eszébe juttatja a fiatalkori, túl szoros csizmákat, amikben alig lehetett leülni. A valóságban a mai gyártók már rugalmasabb bőrt és puhább béleléseket használnak, a hegyes orr pedig nem szorítja össze a lábujjakat, ha megfelelő a méret.

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