5 hátborzongató történet nőkről, akik haláluk után is kísértenek

A szellemhistóriák között szép számmal akad olyan, amelyekben nők lelke jár vissza emlékeztetni a holtakat saját szenvedésükre, vagy éppen holtukban is riogatni őket az életükben elkövetett kegyetlenségeik rémképével.
1/5 Kuchisake-onna
A japán városi legendák egyik hátborzongató alakja ez a szellem, akinek nevét nagyjából “felmetszett szájú nő”-nek lehet fordítani. A róla szóló pletykák először az 1970-es évek végén bukkantak fel. Állítólag a szája fültől fülig fel van vágva, és kizárólag azért jelenik meg, hogy gyerekeket üldözzön és kínozzon. Eleinte egy sebészi maszk segítségével rejti el torzulását, de amikor egyedül talál egy gyereket, lehúzza a maszkot, és megkérdezi, hogy szépnek találják-e őt.
A legenda szerint, ha nemet mondanak, akkor ollóval vágja meg a válaszolót. Ha viszont igent mondanak, akkor fültől fülig felszabdalja az arcukat, hogy hasonlítson a sajátjára. Amikor az első hírek megjelentek róla, a félelem szerte Japánban annyira eluralkodott, hogy a gyerekek a biztonság kedvéért csoportokban utaztak haza az iskolából.
2/5 A fej nélküli apáca
Ez a szellem állítólag a kanadai French Fort Cove-ban bolyong magányosan, elveszett fejét keresve. Doug Underhill Miramichi Tales Tall & True című könyvében az 1700-as évekre datálja a szellemhistória eredetét, amikor nemes francia nőket küldtek Kanadába, hogy kolostorokba lépjenek.
Ennek a szegény apácának azonban az élete azonban tragikus véget ért, amikor vagy egy őrült szőrmegyűjtővel, vagy egy kincset kereső, kíméletlen tengerészpárossal került össze. Akárhogy is, a történet ugyanúgy végződik: az apáca fejét levágják, a többi része pedig elkezdi a szüntelen keresést, hogy újra egésszé válhasson.
Úgy tartják, hogy ez a kísértet Lady Dorothy Walpole szelleme, és a barna brokátruháról kapta a nevét, amelyet viselt. Lady Walpole Charles Townshend vikomt felesége volt, és a Raynham Hall nevű előkelő vidéki házban élt, de ottani élete nyomorúságos volt. Férje hírhedt volt rossz természetéről, és amikor rájött felesége hűtlenségére, bebörtönözte őt a közös házukban.
A lady később ott is halt meg himlőben 1726-ban, és a szellemét először 1835 karácsonyán látták. A következő évben annyira megijesztett egy látogatót, hogy az egy pisztollyal a szellem arcába lőtt. A szellem eltűnt, de azóta 1926-ban és 1936-ban is látták, és egy fényképész azt állítja, hogy lefényképezte, amint a lépcsőn lefelé ereszkedik felé.