5 hátborzongató történet nőkről, akik haláluk után is kísértenek

A japán városi legendák egyik hátborzongató alakja ez a szellem, akinek nevét nagyjából “felmetszett szájú nő”-nek lehet fordítani. A róla szóló pletykák először az 1970-es évek végén bukkantak fel. Állítólag a szája fültől fülig fel van vágva, és kizárólag azért jelenik meg, hogy gyerekeket üldözzön és kínozzon. Eleinte egy sebészi maszk segítségével rejti el torzulását, de amikor egyedül talál egy gyereket, lehúzza a maszkot, és megkérdezi, hogy szépnek találják-e őt.



A legenda szerint, ha nemet mondanak, akkor ollóval vágja meg a válaszolót. Ha viszont igent mondanak, akkor fültől fülig felszabdalja az arcukat, hogy hasonlítson a sajátjára. Amikor az első hírek megjelentek róla, a félelem szerte Japánban annyira eluralkodott, hogy a gyerekek a biztonság kedvéért csoportokban utaztak haza az iskolából.



