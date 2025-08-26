Éveket fiatalítanak ezek a hajszínek – Melyik illik hozzád?

Címlap / Stílus / Haj / Éveket fiatalítanak ezek a hajszínek...

Éveket fiatalítanak ezek a hajszínek – Melyik illik hozzád?

Szirák Viki
Írta 2025.08.26.

Tudtad, hogy a megfelelő frizura és hajszín képes akár éveket fiatalítani rajtad? Hiszen nem mindegy, a bőrszíned és típusod alapján milyen árnyalatot választasz: ezért van az, hogy egyesek sokkal idősebbnek néznek ki egy sötétbarna hajjal, míg másnak ez irigylésre méltóan áll. De aggodalomra semmi ok, hiszen mi segítünk, hogy megtaláld a legtökéletesebb hajszínt! A legelső lépés az, hogy megállapítsd magadról, vajon milyen évszaktípusba tartozol, hiszen a színcsoportod rengeteget számít.

Egy korábbi cikkünkben már segítettünk, hogy el tudd dönteni, te hova tartozol, de az alábbi jellemzésből is könnyedén magadra ismerhetsz. Ami fontos, hogy mindig az eredeti hajszínedet vedd figyelembe a leírások olvasásakor, és ne azt, amire jelenleg fested a frizurádat!

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1/4 A tavasz bőrtípus

Akik ebbe a típusba tartoznak, barackos árnyalatú bőrszínnel rendelkeznek, hajlamosak gyakran elpirulni, és valószínűleg szeplőik is vannak.

A szemszínűk világos, leginkább kék vagy zöld, míg a hajuk természetes szőke, esetleg világosabb barna, minimális vöröses beütéssel. Ha magadra ismertél a leírás és a fotó alapján, akkor lehetőleg válassz melegebb árnyalatokat.

Felejtsd el a feketét, a sötétebb barnát és a szürkés színeket, mert ezek csak plusz éveket tesznek a megjelenésedre. Válassz inkább mézszőkét, esetleg aranybarnát; a lényeg, hogy ezek világos, meleg árnyalatok legyenek!

2/4 A nyár bőrtípus

A nyár típus jellemzője, hogy a bőrszínük rózsaszínes, bézses árnyalatú, de ugyanakkor nagyon könnyedén és gyorsan lebarnulnak. Az különbözteti meg őket a tavasz típustól, hogy emiatt egy kicsit általában bronzosabb a bőrük.

A szemszínük is hasonló, hiszen a kék, zöld, esetleg szürkés vagy enyhébb barnás szín a jellemző náluk, míg a hajuk többnyire szőke vagy barna. Ha ebbe a kategóriába tartozol, akkor érdemes egy ezüstösebb vonalat megcéloznod, hiszen a hamvas szőke jól áll neked.

De szintén klassz ötlet lehet olyan hajszínt választanod, ami kettő árnyalattal világosabb, mint a sajátod: például ha középbarna vagy, akkor egy világosabb barna fog igazán jól állni neked.

Mások ezeket olvassák

3/4 Az ősz bőrtípus

Ők azok, akiknek általában nagyon világos bőrszínük van, nehezen barnulnak le, de emiatt gyakran járnak például szoláriumba. A szemszínük leginkább zöld, de akár kék vagy türkiz is lehet.

Ami pedig a hajukat illeti, legtöbbször inkább a sötétbarna színek a jellemzőek, de a vörös vagy a világosabb barna is gyakori.

Ebből kiindulva számodra a legideálisabb, fiatalító hajszín a réz- és vöröses árnyalat lehet, de a gesztenyebarnával is nyugodtan megpróbálkozhatsz. A lényeg, hogy maradj ezen a vonalon, és a szőke, csokibarna, fekete színeket messziről kerüld el!

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/2
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ezt a furcsa szokást veszed fel, ha szerelmes vagy – csillagjegyed szerint 

Ezt a furcsa szokást veszed fel, ha szerelmes vagy – csillagjegyed szerint 
TESZT: Milyen illat illik hozzád legjobban? Ezt az összetevőt keresd a parfümödben

TESZT: Milyen illat illik hozzád legjobban? Ezt az összetevőt keresd a parfümödben
Ezért baj, ha kevesebb szén-dioxidot lélegzünk be

Ezért baj, ha kevesebb szén-dioxidot lélegzünk be
Erre az 5 bútordarabra nincs szükséged, ha garzonban élsz

Erre az 5 bútordarabra nincs szükséged, ha garzonban élsz
„Ha ideges vagyok, leülök és színezek” Mi az a szabály, amit gyerekkorod óta követsz?

„Ha ideges vagyok, leülök és színezek” Mi az a szabály, amit gyerekkorod óta követsz?
6 csillagjegy, akiknek ez az ősz valódi spirituális utazás lesz

6 csillagjegy, akiknek ez az ősz valódi spirituális utazás lesz
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK