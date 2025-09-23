Kaptam egy megbízást, hogy egy gazdag illetőtől lopjak Bitcoint. Könnyen beléptem a btc wallet-ba és ha már arra jártam, belenéztem a tranzakciókba is, ahol egy rakás „CP” adásvételt találtam. A CP a dark weben a child porn, azaz gyerekpornó rövidítése. Az összes Bitcoint lenyúltam, jeleztem az ügyfelemnek, hogy a célpont egy pedofil, majd adtam a rendőrségnek egy anonim tippet. Nem vagyok törvénytisztelő állampolgár, de ezt nem tűröm.



