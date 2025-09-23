„Elhunyt férjének írt évekig üzeneteket” -Hackerek mesélnek arról, amit jobb lett volna ne lássanak

Egy hacker olyan dolgok mögé lát, amiről az átlagembernek fogalma sincs, az alábbi tíz esetben azonban még a harcedzett kiberbűnözők is húztak egy vonalat.
1/10 CP
Kaptam egy megbízást, hogy egy gazdag illetőtől lopjak Bitcoint. Könnyen beléptem a btc wallet-ba és ha már arra jártam, belenéztem a tranzakciókba is, ahol egy rakás „CP” adásvételt találtam. A CP a dark weben a child porn, azaz gyerekpornó rövidítése. Az összes Bitcoint lenyúltam, jeleztem az ügyfelemnek, hogy a célpont egy pedofil, majd adtam a rendőrségnek egy anonim tippet. Nem vagyok törvénytisztelő állampolgár, de ezt nem tűröm.
2/10 Doxx
Egy weboldalon keresztül kértek fel, hogy nyerjek hozzáférést egy fiatal srác gépéhez, aki doxxolta az ügyfelemet. (Azaz bizalmas információkat osztott meg róla online.) Hamar kiderült, hogy az illető nemcsak előszeretettel zsarol másokat, hanem volt a gépén egy tucatnyi „recept”. Mindegyik arról szólt, hogyan kell összeállítani különböző robbanószereket. Fotókkal, videókkal demonstrálva. Biztos vagyok benne, hogy a srác valamire készül, de nem tudom bizonyítani.