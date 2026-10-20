Ha ez a standup, én nem tudok nevetni

Shane Gillis legutóbbi Saturday Night Live-fellépése komoly vitát kavart, miután nyitómonológjában a nők edzőtermi öltözékét minősítette megalázó módon. Schuszter Borka véleménycikkében arról ír, hogy a provokáció önmagában még nem poén – és hogy miért nem tud nevetni ezen a standupon.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Vannak viccek, amelyeken azért nevetünk, mert kényelmetlenül igazak. Vannak, amelyeken azért, mert váratlanul fordítanak ki egy helyzetet. És vannak azok, amelyeknél a poén nagyjából annyi, hogy valaki mond valami megalázót egy csoportról, a közönség egy része pedig örül, hogy látványosan élvezheti, ahogy rúgnak egyet valakin. Shane Gillis legutóbbi Saturday Night Live-fellépése szerintem az utóbbi kategóriába tartozik.

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A komikus október 10-én vezette az amerikai szórakoztató műsor adását, és már a nyitómonológjával sikerült botrányt kavarnia. Gillis arról kezdett beszélni, hogy hosszú kihagyás után visszatért az edzőterembe, ahol meglepődve tapasztalta, hogyan öltöznek a nők. Azt mondta, korábban nem tudta, hogy a nők mostanában „kurvának öltöznek” az edzőteremben, majd részletezte a testhez simuló, rövid nadrágokat, és azt is kifigurázta, hogy a nők elvárják a férfiaktól, hogy ne bámulják őket. A monológot többek között Dan Levy színész és az SNL korábbi szereplői is bírálták.

A felháborodás nem kizárólag a szóhasználatról szólt

Gillis ugyanis egy olyan társadalmi közegben mondta el a poénjait, amelyben éppen komoly vita zajlik a nők elleni szexuális erőszakról és annak következményeiről, illetve arról a közegről, ami megágyaz ennek az erőszaknak.

A Cornell Egyetem egyik korábbi hallgatója hét diákkal szemben indított polgári pert, azt állítva, hogy 2024-ben egy testvériségi házban bedrogozták és csoportosan megerőszakolták. Az ügyben büntetőjogi vádemelés nem történt, a vádlottak tagadják a vádakat. Az egyetem felelősségre vonási eljárása és a kiszabott szankciók szintén vitákat váltottak ki.

Ebben a helyzetben különösen szerencsétlen azt a gondolatot színpadra vinni, hogy a nők kihívó öltözéke valahogyan erkölcsi minősítést érdemel, a férfiak pedig csak ártatlan szemlélői annak, amit látnak.

A női test nem közös tulajdon, az edzőtermi nadrág pedig nem erkölcsi nyilatkozat.

Persze bármiből lehet viccet csinálni. Bármilyen felütés lehet érdekes, és egy jó komikus akár a legkényesebb témákból is képes valami váratlant kihozni. Nem gondolom, hogy a humornak kötelessége mindig tapintatosnak lennie, vagy hogy mindenkit meg kell óvnia a kellemetlen érzésektől.

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