Gyógyító otthon: 10 részlet a lakásban, ami gyógyhatással van rád

Az otthonunk olyan hely, amely nemcsak pihenési, de gyógyulási folyamatokat is segíthet előidézni, ha a megfelelő elemekkel rendezzük be. Az alábbiakban olyan apró részleteket fogunk megvizsgálni, amelyek közvetett vagy közvetlen módon hozzájárulhatnak a testi-lelki jólétünkhöz.

1/10. Növények

A szobanövények nem csupán esztétikai célt szolgálnak, hanem létfontosságú szereplői lehetnek a levegőminőség javításának, és ezáltal az egészségünk felett is őrködhetnek. A bambusz pálma, a szobai futóka vagy a szobaborostyán különösen hatékony a levegő tisztításában, és emellett dúsítják azt oxigénnel, ami frissességet hoz a mindennapokba.

Egy-egy zöld növény elhelyezése különösen hasznos lehet azokban a helységeinkben, ahol jelentős időt töltünk, például a nappaliban vagy dolgozószobában. Ezek a zöld oázisok nem csak optikailag, hanem pszichológiailag is kitűnő feszültségoldó hatással bírnak.