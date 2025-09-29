Furcsa, de rossz alvás után sportolni kell! Ez az edzés csodát tesz a neurológus szerint
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / Furcsa, de rossz alvás után sportolni...

Furcsa, de rossz alvás után sportolni kell! Ez az edzés csodát tesz a neurológus szerint

Fehér Dia
Írta 2025.09.29.

Egy átaludni nem sikerült éjszaka után az edzés lehet a megoldás, de nem mindegy, milyen formát választasz. Dr. Jeffrey Durmer neurológus tanácsai segítenek eligazodni a megfelelő mozgásformák között.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Ismerős az érzés, amikor egy átaludni nem sikerült éjszaka után a vekker reggel a legnagyobb ellenségeddé válik? Ilyenkor az ember szíve szerint a takaró alá bújna, és még véletlenül sem indulna el a konditerem felé. Pedig meglepő módon néha éppen ilyenkor segíthet a mozgás abban, hogy jobban legyél – csak nem mindegy, milyen edzést választasz.

A szakértők szerint a rendszeres testmozgás önmagában is javítja az alvásminőséget, szóval ha esetleg nem sportolsz semmit, akkor emiatt is érdemes elkezdeni. Dr. Jeffrey Durmer neurológus elmondta, hogy a sport során fokozódik az adenozin nevű ingerületátvivő anyag termelődése a szervezetben, ami elősegíti a mély, pihentető alvást. „A mozgás segíthet visszabillenteni a szervezetedet a megfelelő ritmusba” – mondja dr. Durmer.

De nem minden mozgásforma jó ötlet egy átvirrasztott éjszaka után. Nézzük, mikor érdemes inkább lazábbra venni a figurát, és mikor jobb, ha csak a napfényben sétálgatsz egyet.

Olvass még a témában

Mikor nem érdemes erőltetni?

Ha alig aludtál, a tested nem működik teljes kapacitással. Ilyenkor a neuromuszkuláris rendszered – vagyis az izmok és az idegek együttműködése – lassabban reagál. Emiatt romolhat az egyensúlyod, a mozdulataid kevésbé lesznek pontosak, és könnyebben megsérülhetsz. Ez főleg a nagy súlyok emelésénél vagy a bonyolultabb gyakorlatoknál (például guggolás, felhúzás) jelenthet problémát.

Egy kutatás szerint a kialvatlanság jelentősen csökkenti a maximális erőnlétet is, vagyis ha nem aludtál jól, ne várj nagy áttörést az edzésen. Ráadásul a rossz teljesítmény lelki oldalról is visszaüthet: csalódott lehetsz magadban, ami kedvedet szegheti a következő edzéstől.

Hasonló a helyzet a nagyon intenzív kardióval is. Egy kiadós sprint vagy kemény spinningóra alvás nélkül extra terhelést róhat a szívedre, ami könnyen túl magas pulzust vagy vérnyomást eredményezhet. „Alváshiány esetén nagyobb esély lehet a szívritmuszavar megjelenésére” – figyelmeztet Dr. Durmer. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek veszélyes, de mindenképp érdemes óvatosan bánni az intenzitással.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Furcsa, de rossz alvás után sportolni kell! Ez az edzés csodát tesz a neurológus szerint

Furcsa, de rossz alvás után sportolni kell! Ez az edzés csodát tesz a neurológus szerint
Napi egy vacsora árát is megspórolhatod, ha ezt csinálod bevásárlásnál

Napi egy vacsora árát is megspórolhatod, ha ezt csinálod bevásárlásnál
A Kos túlkiabál másokat – Ez a te bosszantó tulajdonságod, csillagjegyed szerint

A Kos túlkiabál másokat – Ez a te bosszantó tulajdonságod, csillagjegyed szerint
Így viseled a nyár végét, és így fogadod az őszt – csillagjegyed szerint

Így viseled a nyár végét, és így fogadod az őszt – csillagjegyed szerint
Szülők, akik sem fiúnak, sem lánynak nem nevelik a gyerekeiket: ilyen az életük

Szülők, akik sem fiúnak, sem lánynak nem nevelik a gyerekeiket: ilyen az életük
Az idei ősz 6 legdivatosabb frizurája rövid hajra

Az idei ősz 6 legdivatosabb frizurája rövid hajra
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK