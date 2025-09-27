Ne moss fogat közvetlenül miután a következő ételeket etted

Ne moss fogat közvetlenül miután a következő ételeket etted

Nyul Debóra
Írta 2025.09.27.

Mindannyian egészséges fogakra vágyunk, amelyek megtartásához természetesen a fogmosás is elengedhetetlen. Ha pedig a jó fogmosási szokásokról van szó, akkor nem csak az a fontos, hogyan, hanem az is, hogy mikor mosunk fogat. Gondolkoztál már azon, hogy mikor van a megfelelő idő a fogmosásra? Vannak, akik úgy gondolják, hogy közvetlenül az étkezés utáni fogmosás a helyes döntés. Bizonyos ételek esetében azonban jobb, ha nem közvetlenül az elfogyasztásuk után mosunk fogat.

Mi történik, ha étel marad a fogaid között?

Amikor eszünk, plakk képződik a fogainkon, ami baktériumokat tartalmaz. Miután cukrot tartalmazó ételeket fogyasztunk, ez a baktérium savakat termel, amelyek étkezés után legalább húsz percig intenzíven jelen vannak a fogzománcon. Ha pedig nem fogsz egy fogkefét, és szabadulsz meg rendszeresen ettől a lepedéktől, a keletkező sav lebontja a zománcot, ami üregeket eredményez. Az el nem távolított lepedék fogkővé keményedhet, ami gyulladást okozhat, és ha nem kezelik, különféle fogínybetegségeket okozhat.

