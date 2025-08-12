Ne szorongj, ha nem léptél 10 ezret egy nap. Egy kutatás szerint nem kell ennyi

A napi lépésszám eredete
A napi 10 ezer lépés ajánlásának gyökerei egy japán reklámkampányra vezethetők vissza, amelyben az első lépésszámláló eszközt igyekeztek népszerűsíteni az 1960-as években. A szlogen inkább a marketing célt szolgálta, nem tudományos alapokon nyugvó kutatásokra épült. Azóta azonban világszerte elterjedt az a hiedelem, hogy a napi 10 ezer lépés a minimum, amit el kell érnünk, ha hosszú távon szeretnénk egészségesek maradni.
Mit mond a tudomány?
Egy újabb nagyszabású kutatás, amely a Harvard Medical School és a Brigham and Women’s Hospital közreműködésével készült, azt derítette ki, hogy már kevesebb mint 10 ezer lépés is elegendő lehet a megfelelő egészségi állapot fenntartásához.
A kutatás lebonyolítása során több éves időtartamot fogtak át, amely megbízható adatokat szolgáltatott. Ezen adatok elemzése során a kutatók arra jutottak, hogy a napi 10 ezer lépésnél kevesebb is elegendő lehet, különösen akkor, ha valaki már régóta nem aktív fizikai szempontból. Természetesen, a lépések száma mellett az intenzitás is fontos tényező, ami a kalóriaégetési ráta szempontjából jelentősége bír.