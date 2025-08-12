Ne szorongj, ha nem léptél 10 ezret egy nap. Egy kutatás szerint nem kell ennyi

Sokan hallottuk már, hogy naponta 10 ezer lépést kell megtennünk ahhoz, hogy formában maradjunk, de vajon ez valóban igaz? Egy újabb nagyszabású kutatás szerint nem feltétlenül szükséges ennyit gyalogolnunk ahhoz, hogy egészségesek és fittek maradjunk. Legtöbbünk hajlamos a napi lépésszámot egyfajta mérceként használni fittségünk megítélésében, de vajon mennyire helytálló ez a megközelítés?

A napi lépésszám eredete

A napi 10 ezer lépés ajánlásának gyökerei egy japán reklámkampányra vezethetők vissza, amelyben az első lépésszámláló eszközt igyekeztek népszerűsíteni az 1960-as években. A szlogen inkább a marketing célt szolgálta, nem tudományos alapokon nyugvó kutatásokra épült. Azóta azonban világszerte elterjedt az a hiedelem, hogy a napi 10 ezer lépés a minimum, amit el kell érnünk, ha hosszú távon szeretnénk egészségesek maradni.

Mit mond a tudomány?

Egy újabb nagyszabású kutatás, amely a Harvard Medical School és a Brigham and Women’s Hospital közreműködésével készült, azt derítette ki, hogy már kevesebb mint 10 ezer lépés is elegendő lehet a megfelelő egészségi állapot fenntartásához.

A kutatásban több mint 16 ezer amerikai nő vett részt, és az adatok alapján kiderült, hogy azok, akik 7-8 ezer lépést tettek meg naponta, jelentős mértékben csökkentették a halálozási kockázatukat.

A kutatás lebonyolítása során több éves időtartamot fogtak át, amely megbízható adatokat szolgáltatott. Ezen adatok elemzése során a kutatók arra jutottak, hogy a napi 10 ezer lépésnél kevesebb is elegendő lehet, különösen akkor, ha valaki már régóta nem aktív fizikai szempontból. Természetesen, a lépések száma mellett az intenzitás is fontos tényező, ami a kalóriaégetési ráta szempontjából jelentősége bír.