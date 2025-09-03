Ezért vagy mindig fáradt reggel – és nem, nem a párnád a hibás

Ki ne ismerné azt az érzést, amikor a reggeli ébresztő hangjai mintha csak búcsúztatnának egy édes álomból, mégis, tested, szemed ellenkezik az ébredezés ellen. Újra és újra ellenállhatatlan késztetést érzel arra, hogy még csak egy kicsit visszazuhanj a párnád ölelésébe. Sokan hajlamosak a matracra vagy a párnára fogni a fáradtságukat, azonban az okok sokkal mélyebbek lehetnek, mint amit a hálószobád négy fala rejthet.

Figyeld az alvásciklusodat

Az alvás nem csupán egy hosszú, megszakítás nélküli folyamat, hanem számos különböző szakaszból áll, melyek ciklikusan váltakoznak. Az alvásnak két alapvető szakasza van, az úgynevezett REM (Rapid Eye Movement – gyors szemmozgás) és a non-REM alvás. A non-REM szakasz tovább bontható három fázisra, melyek közül az első kettő az alvás mélységét növeli, míg a harmadik és a REM szakaszok a legpihentetőbbek.

Amikor felriadunk éjjel, az gyakran az alvás ciklikus természetének köszönhető. Ha az ébresztőnk netán az alvás legmélyebb fázisában ébreszt fel, az jelentősen megnehezíti az ébredezést, s emiatt érezheted magad különösen fáradtnak reggelente. Érdemes tehát figyelemmel kísérni az alvásunk minőségét és hosszát, hisz az optimális pihenés segít elkerülni a hosszan tartó reggeli fáradtságot.

