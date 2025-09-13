Miért érzed magad kimerültnek már reggel 9-kor?

Bizonyára mindannyian átéltük már azt az érzést, amikor az ébresztőóra csörgése után nem érezzük magunkat frissnek és tettre késznek, hanem éppen ellenkezőleg, úgy tűnik, mintha már reggel 9-kor a legnagyobb álmunk az lenne, hogy visszabújhassunk az ágyunkba. De vajon mi állhat ennek a hátterében? Az alábbiakban egymás után vesszük végig azokat az egészségügyi problémákat, amelyek hozzájárulhatnak e korai fáradtság érzéséhez.
🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?
Alváshiány és alvási zavarok
Egyik leggyakoribb ok, amiért fáradtan ébredünk, az egyszerűen az, hogy nem alszunk eleget, vagy nem megfelelő minőségű az alvásunk. Az ajánlott 7-9 órás alvási idő sokak számára nem valósul meg a mindennapokban, és ez kihat az energiánkra és a produktivitásunkra egyaránt.
Az alvási zavarok, mint például az álmatlanság, az alvási apnoé vagy a nyugtalan láb szindróma szintén befolyásolhatják az alvás minőségét. Ha gyakran ébredsz fáradtan, érdemes felkeresni egy szakembert, hogy kizárhasd ezen zavarok jelenlétét.