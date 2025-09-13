Miért érzed magad kimerültnek már reggel 9-kor?

Bizonyára mindannyian átéltük már azt az érzést, amikor az ébresztőóra csörgése után nem érezzük magunkat frissnek és tettre késznek, hanem éppen ellenkezőleg, úgy tűnik, mintha már reggel 9-kor a legnagyobb álmunk az lenne, hogy visszabújhassunk az ágyunkba. De vajon mi állhat ennek a hátterében? Az alábbiakban egymás után vesszük végig azokat az egészségügyi problémákat, amelyek hozzájárulhatnak e korai fáradtság érzéséhez.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Alváshiány és alvási zavarok

Egyik leggyakoribb ok, amiért fáradtan ébredünk, az egyszerűen az, hogy nem alszunk eleget, vagy nem megfelelő minőségű az alvásunk. Az ajánlott 7-9 órás alvási idő sokak számára nem valósul meg a mindennapokban, és ez kihat az energiánkra és a produktivitásunkra egyaránt.

Az alvási zavarok, mint például az álmatlanság, az alvási apnoé vagy a nyugtalan láb szindróma szintén befolyásolhatják az alvás minőségét. Ha gyakran ébredsz fáradtan, érdemes felkeresni egy szakembert, hogy kizárhasd ezen zavarok jelenlétét.

A cikk folytatódik, lapozz!