Most tárazz be padlizsánból, hogy egész évben tudj padlizsánkrémet készíteni

Ezért fagyaszd le a padlizsánt
A fagyasztás nagyszerű módszer arra, hogy megőrizzük a padlizsán tápértékét és ízét. A friss padlizsán különösen kedvelt nyári zöldség, de a fagyasztás segít eltárolni azokat a hónapokra, amikor nem elérhetők a piacon vagy az otthoni kertben. Így biztosíthatjuk, hogy házi készítésű padlizsánkrémünk mindig a várakozásoknak megfelelő legyen.
Ezen felül a fagyasztás lehetővé teszi a nagy mennyiségek egyszerre történő feldolgozását, ami időt és energiát takarít meg. Mindenkinek, aki otthon szeret főzni, érdemes fontolóra venni ezt a módszert, hogy bármikor elővehesse a konyha csodáját.
