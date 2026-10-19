Ezt a mondatot hallod a főnöködtől? Lehet, hogy már nem számol veled

„Ne aggódj, majd megoldjuk nélküled is.” Első hallásra megnyugtató mondatnak tűnik, de egy munkahelyi helyzetben egészen más jelentést is kaphat. Ha a főnököd rendszeresen így reagál, amikor a jövőbeli tervekről vagy a feladataidról kérdezel, érdemes figyelned arra, hogy a döntésekből és az egyeztetésekből nem szorulsz-e ki fokozatosan.
A mondat, ami többet jelenthet egyszerű megnyugtatásnál
Elsőre úgy hangozhat, mintha a vezetőd csak le akarná venni a válladról a terhet. Ha szabadságra mész, beteg vagy, vagy egy sürgős feladatot kell nélküled megoldani, ez teljesen természetes reakció lehet. Egészen más a helyzet, ha ugyanez a mondat újra és újra előkerül akkor is, amikor a saját szerepedről, egy fontos projektről vagy a csapat jövőjéről van szó.
Ilyenkor felmerülhet a kérdés, hogy a főnököd valóban számol-e veled a következő időszakban. Egyetlen félmondat még nem bizonyít semmit, de ha a viselkedése is azt mutatja, hogy egyre kevésbé von be a közös munkába, érdemes komolyan venni a változást.
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