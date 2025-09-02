„Utálom a feleségem!” – A 10 leggyakoribb ok, amiért a férjek így érezhetik

„Utálom a feleségem!” – A 10 leggyakoribb ok, amiért a férjek így érezhetik

Szőke Angéla
Írta 2025.09.02.

Kemény szó az „utálom”, mégis párkapcsolatban néha ezt érezzük partnerünk iránt. A férfiak az oltár előtt hercegnőnek látják feleségüket, majd pár év házasság után már boszorkánynak. Miért lesz a rajongásból neheztelés? A férfiak szerint ez a tíz legfőbb oka lehet annak, amiért erősen neheztelnek a feleségükre.

1/10 A testiség hiánya

A testiség hiánya
A mézeshetek után beköszöntenek a rohanós hétköznapok és a munka, vásárlás, gyerekek után sokszor nem marad energia a testiségre. A férfiaknak általában nagyobb a szexuális étvágya, mint a nőknek és a neheztelés forrása sokszor a szex hiánya.

A kérlelés, visszautasítás árt önbizalmának és rossz érzéseket szül benne, pedig a férfiaknak érzelmi szempontból is fontos a testiség: ezért is lehet ez az oka egy szerető megjelenésének.

2/10 Szexmegvonás bosszúból

Szexmegvonás bosszúból
Az is előfordul, hogy a feleség egy vita után bosszúból nem fekszik le férjével, ami nagyon káros hatással van a kapcsolatra. A szex nem lehet fegyver egy egészséges házasságban – sem „jutalmazó”, sem „büntető” szerepben - a problémákat meg kell beszélni.

3/10 Gyerekként kezel

Gyerekként kezel
Hány nő mondja azt, hogy úgy érzi, mintha három gyereke lenne, mert a férjét is közéjük sorolja. Valljuk be, ennek legtöbbször van valóságalapja, de ha a férjünket látványosan gyerek-szinten kezeljük, nagyon káros dinamikát – és jogos neheztelést – teremt a kapcsolatban. Nincs férfi, aki jól viselné, ha gyerekként kezelik, ez csak ront a helyzeten. Ha gond van, beszéljétek meg, mint a felnőttek.

„Utálom a feleségem!" – A 10 leggyakoribb ok, amiért a férjek így érezhetik

