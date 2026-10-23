Ezekkel a hangulatos 90-es évekbeli filmekkel érdemes bekuckózni idén ősszel

Íme a szerintem legjobb 8, amivel átvészelheted a hűvös őszi estéket.
A szerelem hálójában (You’ve Got Mail, 1998)
Nora Ephron 1998-as filmjében Tom Hanks és Meg Ryan játssza a főszerepet. Meg Ryan Kathleen Kellyt alakítja, aki egy független gyerekkönyvesboltot vezet, amelyet az édesanyjától örökölt, a bolt neve The Shop Around the Corner. Tom Hanks Joe Foxot játssza, akinek a családja egy könyvesbolt-láncot működtet, és ennek egyik üzlete néhány háztömbnyire nyílik meg Kathleen boltjától.
A két szereplő a valóságban üzleti rivális, és össze is csapnak, közben viszont egymásnak ismeretlenül online leveleznek. A film New York Upper West Side negyedében, Manhattanben játszódik, a forgatókönyvet Nora Ephron és Delia Ephron írta.
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Magyar szemmel különösen érdekes, hogy a történet alapja egy 1937-es magyar színdarab, Miklós László Illatszertár című műve, amelyből korábban is készült film The Shop Around the Corner címmel 1940-ben.
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