Ezek az alvópózok jelzik, hogy túlságosan stresszes vagy

Négy alvópóz is létezik, amely arra utalhat, hogy stresszes vagy. Ha gyakran alszol valamelyik pózban, az jelezheti, hogy nem egészséges módon kezeled a stresszt.

4 olyan alvópóz is létezik, ami arra utal, hogy stresszes vagy. Sajnos elég népszerűek is vannak közöttük, szóval lehet, hogy érdemes kicsit több időt szánnod a feszültség levezetésére.

Egy felkapott TikTok-videóban @laurel_gut_health_doc négy olyan alvópózt osztott meg, ami szerinte arra utalhat, hogy a tested magas feszültség alatt áll. Ha te is gyakran alszol valamelyik pózban, az jelezheti, hogy nem egészséges módon kezeled a stresszt, és ez már az alvásodon is meglátszik.

Ha bármelyik ismerős, a idegrendszered valószínűleg túlélési üzemmódban van. „Ezek a pózok a krónikus stressz, a magas kortizol vagy a szabályozatlan test jelei lehetnek” – írta Laurel a videóhoz fűzött szövegben.

A kommentekből kiderült, hogy sokan magukra ismertek: „Ez az összes kedvenc alvópózom” – írta valaki. De akadtak, akik tudni szerették volna, mit lehet tenni ellene. Íme, az alvásszakértők tippei minden „stresszes” pózhoz, hogy nyugodtan aludhass.

Ezek az alvópózok a stressz jelei lehetnek?

A tested és az agyad szoros kapcsolatban állnak, ha stresszreakcióról van szó – és ez bizony az alvásodon is megmutatkozhat.

Ha állandóan pörögnek a gondolataid – például a közelgő meeting vagy az előző randin mondott kínos dolgok miatt –, a tested átvált az „üss vagy fuss” üzemmódra, és aktiválja a szimpatikus idegrendszert, azaz a stresszválaszt.

Emiatt alvás közben is olyan pozitúrákat vehetsz fel, amikben védekező üzemmódra kapcsolsz. És ez fordítva is igaz: „ha összegömbölyödsz, keresztbe teszed a karodat, vagy megfeszíted az izmaid, mintha védenéd magad, az agyadnak azt üzened, hogy veszélyben vagy” – mondja Dr. Debra Kissen, klinikai pszichológus.

Nézzük, melyik az a 4 alvópóz, ami arra utal, hogy az utolsó idegszálaid még pihenés közben is küzdenek a stresszel:

Múmia póz

Ha gyakran a hátadon fekszel, karjaidat pedig keresztben, szorosan a mellkasodon tartod, az jelezheti, hogy a napi stressz miatt éberebb vagy. „A karok keresztbe tétele a fokozott éberség jele lehet, mintha folyamatosan várnád a rosszat” – magyarázza Kissen.

Hason fekvés

A hason alvás lehet egyszerűen kényelmes póz, de gyakran választják azok is, akik szoronganak. „A matracba való belenyomódás földelő érzést ad, mintha stabilan tartanád magad a kaotikus világban” – mondja Kissen.

Magzatpóz

Ha állandóan gömbölyödsz össze, érdemes elgondolkodni, mert ez az egyik legvédelmezőbb testhelyzet: a test elejét, a létfontosságú szerveket védi. A legtöbben így alszanak stresszesebb időszakokban.

A párna magadhoz szorítása

Ha rögtön a párnába kapaszkodsz, mikor lefekszel, az szintén a kényelem és nyugalom keresését jelezheti. „Megnyugtató hozzábújni valamihez, így próbálhatod stabilizálni magad, amikor érzelmileg bizonytalan vagy” – mondja Kissen.

