iStock

Ezek az alvópózok jelzik, hogy túlságosan stresszes vagy

Fehér Dia
2025.10.01.

Négy alvópóz is létezik, amely arra utalhat, hogy stresszes vagy. Ha gyakran alszol valamelyik pózban, az jelezheti, hogy nem egészséges módon kezeled a stresszt.

4 olyan alvópóz is létezik, ami arra utal, hogy stresszes vagy. Sajnos elég népszerűek is vannak közöttük, szóval lehet, hogy érdemes kicsit több időt szánnod a feszültség levezetésére.

Egy felkapott TikTok-videóban @laurel_gut_health_doc négy olyan alvópózt osztott meg, ami szerinte arra utalhat, hogy a tested magas feszültség alatt áll. Ha te is gyakran alszol valamelyik pózban, az jelezheti, hogy nem egészséges módon kezeled a stresszt, és ez már az alvásodon is meglátszik.

@laurel_gut_health_doc

POV: your sleep position is exposing your cortisol levels 😮‍💨 If you sleep like a: 🧗‍♀️ Tree climber (leg hitched up) 🧸 Pillow hugger (clutching for safety) 🧟‍♀️ Mummy (arms glued to your sides) 🌀 Fetal (curled up tight) …it’s likely your nervous system is stuck in survival mode. These positions can be signs of chronic stress, high cortisol, or a dysregulated body. Sleep is supposed to be safe — not another stress signal. ✨ DM me the word CORTISOL and learn how to sleep deeper, feel safer, and support your hormones naturally. #sleephealth #cortisol #nervoussystem #highcortisol #stressrelief #sleepbetter #hormonebalance #holistichealth #anxietyrelief #burnoutrecovery

Olvass még a témában

♬ original sound – Brooke

Ha bármelyik ismerős, a idegrendszered valószínűleg túlélési üzemmódban van. „Ezek a pózok a krónikus stressz, a magas kortizol vagy a szabályozatlan test jelei lehetnek” – írta Laurel a videóhoz fűzött szövegben.

A kommentekből kiderült, hogy sokan magukra ismertek: „Ez az összes kedvenc alvópózom” – írta valaki. De akadtak, akik tudni szerették volna, mit lehet tenni ellene. Íme, az alvásszakértők tippei minden „stresszes” pózhoz, hogy nyugodtan aludhass.

Ezek az alvópózok a stressz jelei lehetnek?

A tested és az agyad szoros kapcsolatban állnak, ha stresszreakcióról van szó – és ez bizony az alvásodon is megmutatkozhat.

Ha állandóan pörögnek a gondolataid – például a közelgő meeting vagy az előző randin mondott kínos dolgok miatt –, a tested átvált az „üss vagy fuss” üzemmódra, és aktiválja a szimpatikus idegrendszert, azaz a stresszválaszt.

Emiatt alvás közben is olyan pozitúrákat vehetsz fel, amikben védekező üzemmódra kapcsolsz. És ez fordítva is igaz: „ha összegömbölyödsz, keresztbe teszed a karodat, vagy megfeszíted az izmaid, mintha védenéd magad, az agyadnak azt üzened, hogy veszélyben vagy” – mondja Dr. Debra Kissen, klinikai pszichológus.

Nézzük, melyik az a 4 alvópóz, ami arra utal, hogy az utolsó idegszálaid még pihenés közben is küzdenek a stresszel:

Múmia póz

iStock

Ha gyakran a hátadon fekszel, karjaidat pedig keresztben, szorosan a mellkasodon tartod, az jelezheti, hogy a napi stressz miatt éberebb vagy. „A karok keresztbe tétele a fokozott éberség jele lehet, mintha folyamatosan várnád a rosszat” – magyarázza Kissen.

Hason fekvés

iStock

A hason alvás lehet egyszerűen kényelmes póz, de gyakran választják azok is, akik szoronganak. „A matracba való belenyomódás földelő érzést ad, mintha stabilan tartanád magad a kaotikus világban” – mondja Kissen.

Magzatpóz

iStock

Ha állandóan gömbölyödsz össze, érdemes elgondolkodni, mert ez az egyik legvédelmezőbb testhelyzet: a test elejét, a létfontosságú szerveket védi. A legtöbben így alszanak stresszesebb időszakokban.

A párna magadhoz szorítása

iStock

Ha rögtön a párnába kapaszkodsz, mikor lefekszel, az szintén a kényelem és nyugalom keresését jelezheti. „Megnyugtató hozzábújni valamihez, így próbálhatod stabilizálni magad, amikor érzelmileg bizonytalan vagy” – mondja Kissen.

