Ez az 5 leggyakoribb ok, amiért elveszítik varázsukat a hosszú távú kapcsolatok

Ahogy azonban telnek az évek, az izgalmas megérkezést természetes módon váltja fel a biztonságot adó, kiszámítható megszokás. Ez önmagában még egyáltalán nem probléma, sőt, a mély kötődés természetes velejárója. A veszély akkor kezdődik, amikor a megnyugtató stabilitás észrevétlenül átvált egyfajta érzelmi elhidegülésbe, és a szenvedélyes társi viszonyból csupán jól működő „logisztikai partnerség” lesz.
Az alábbi jelek árulkodnak arról, ha a ti kapcsolatotok is kezd átmenni megszokásba:
Mindent csak utólag mesélsz el neki
A kapcsolatok csendes elhidegülésének egyik legelső jele az, amikor az életed történéseit már nem a pároddal osztod meg legelőször. Amikor egy jó hír, egy munkahelyi előléptetés vagy egy nyomasztó probléma esetén ösztönösen a barátnőidnek, a testvérednek vagy a szüleidnek írsz először, a társad pedig csak egy száraz összefoglalót kap a nap végén, a láthatatlan szakadék egyre jobban kezd szélesedni köztetek.
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Ugyancsak intő jel, ha a hétvégi programokat, egy nagyobb kiadást vagy egy „magánjellegű” tervedet teljesen külön akcióként szervezed meg, és őt már csak kész tények elé állítod. Ez már arra utal, hogy észrevétlenül kiveszett a döntéseitekből a „mi” érzése, és helyette két különálló élet fut – egymás mellett, párhuzamosan.
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