október 23. Gyöngyi napja Ma: 15°C Holnap: 10°C ☁️
október 23. Gyöngyi napja Ma: 15°C Holnap: 10°C ☁️
Ez az 5 leggyakoribb ok, amiért elveszítik varázsukat a hosszú távú kapcsolatok
iStock

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / Ez az 5 leggyakoribb ok, amiért...

Ez az 5 leggyakoribb ok, amiért elveszítik varázsukat a hosszú távú kapcsolatok

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.23.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Amikor egy kapcsolat tartós elköteleződésnek indul, akkor mindannyian meg vagyunk győződve arról, hogy a tűz soha nem fog csillapodni, és a mindennapok szürkesége elkerüli a szövetségünket.

Ahogy azonban telnek az évek, az izgalmas megérkezést természetes módon váltja fel a biztonságot adó, kiszámítható megszokás. Ez önmagában még egyáltalán nem probléma, sőt, a mély kötődés természetes velejárója. A veszély akkor kezdődik, amikor a megnyugtató stabilitás észrevétlenül átvált egyfajta érzelmi elhidegülésbe, és a szenvedélyes társi viszonyból csupán jól működő „logisztikai partnerség” lesz.

„Elhagytam a férjem egy nyaralás miatt”: a döntés, amit senki nem értett

Az alábbi jelek árulkodnak arról, ha a ti kapcsolatotok is kezd átmenni megszokásba:

Mindent csak utólag mesélsz el neki

A kapcsolatok csendes elhidegülésének egyik legelső jele az, amikor az életed történéseit már nem a pároddal osztod meg legelőször. Amikor egy jó hír, egy munkahelyi előléptetés vagy egy nyomasztó probléma esetén ösztönösen a barátnőidnek, a testvérednek vagy a szüleidnek írsz először, a társad pedig csak egy száraz összefoglalót kap a nap végén, a láthatatlan szakadék egyre jobban kezd szélesedni köztetek.

Olvass még a témában

Ugyancsak intő jel, ha a hétvégi programokat, egy nagyobb kiadást vagy egy „magánjellegű” tervedet teljesen külön akcióként szervezed meg, és őt már csak kész tények elé állítod. Ez már arra utal, hogy észrevétlenül kiveszett a döntéseitekből a „mi” érzése, és helyette két különálló élet fut – egymás mellett, párhuzamosan.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🐉KisokosKínai horoszkópmelyik állatjegy vagy?
A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

A hosszú és boldog házasság két titka a kutatások szerint

Ezeket olvassák most

13. és 14. havi nyugdíj 2027-ben: ennyi pénz érkezhet februárban

13. és 14. havi nyugdíj 2027-ben: ennyi pénz érkezhet februárban

7 dolog, amit ki kell dobnod a lakásból még november előtt

7 dolog, amit ki kell dobnod a lakásból még november előtt

„Soha nem merem kezdeményezni a szexet” – Miért vagy szégyellős a hálószobában?

„Soha nem merem kezdeményezni a szexet” – Miért vagy szégyellős a hálószobában?

Ez az 5 csillagjegy született vezető – mindenki hallgat rájuk

Ez az 5 csillagjegy született vezető – mindenki hallgat rájuk

3 csillagjegy, akinek ősszel újra felbukkanhat egy régi szerelme

3 csillagjegy, akinek ősszel újra felbukkanhat egy régi szerelme

Így lesz igazán finom a rakott krumpli: imádni fogja a család!

Így lesz igazán finom a rakott krumpli: imádni fogja a család!

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.