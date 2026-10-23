Ez a 3 csillagjegy képtelen hazudni – rögtön lebuknak

Túlmagyarázzák a történetüket, elárulják magukat egy félmondattal, vagy egyszerűen nem bírják magukban tartani az igazságot – mutatjuk, melyik 3 csillagjegy bukik le könnyen.

Vannak, akik olyan meggyőzően tudnak füllenteni, hogy senkinek sem jut eszébe kételkedni bennük, mások viszont már az első mondatnál gyanússá válnak. Elnevetik magukat, túl sokat magyarázkodnak, vagy éppen olyan feltűnően kerülik a szemkontaktust, hogy szinte lehetetlen nem észrevenni a turpisságot. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen nehezen rejti el, ha nem mond igazat.

4 csillagjegy, akiknél októberben leesik a tantusz A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kos – Azonnal elszólja magát

A Kos nem éppen a türelmes, aprólékosan megtervezett megtévesztések mestere. Ha kellemetlen helyzetbe kerül, vagy úgy érzi, magyarázkodnia kell, gyakran ösztönből reagál, és hamarabb kimond valamit, mint hogy végiggondolná, milyen következményei lehetnek. A hirtelen reakciói és a lobbanékony természete könnyen elárulhatják, ha megpróbál eltitkolni valamit.

Ráadásul a Kos nehezen viseli, ha sarokba szorítják vagy újra és újra ugyanarról kérdezik. Ilyenkor könnyen ingerültté válhat, türelmetlenül visszakérdezhet, vagy túl hevesen próbálhatja bizonygatni az igazát. Persze mindez önmagában nem jelenti azt, hogy hazudik, de az asztrológiai jellemzés szerint éppen a túlzottan ösztönös reakciói tehetik őt könnyen kiismerhetővé. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. október 19. a numerológia szerint: kreativitás és életöröm Sosem mondtam el a szüleimnek, hogy évekig titokban terápiába jártam miattuk Ez az, amit mások gyakran félreértenek benned a csillagjegyed szerint Az örök panaszkodók, a kapcsolati drámázók és az életmódguruk: emberek, akiknek nem adok többé teret az életemben

12 csillagjegy rangsorolva: ők teremtenek a legkönnyebben pénzt a semmiből

✨

Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.