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Ez a 3 csillagjegy képtelen hazudni – rögtön lebuknak
Unsplash

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Ez a 3 csillagjegy képtelen hazudni – rögtön lebuknak

Farkas Izabella
Írta 2026.10.23.
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Túlmagyarázzák a történetüket, elárulják magukat egy félmondattal, vagy egyszerűen nem bírják magukban tartani az igazságot – mutatjuk, melyik 3 csillagjegy bukik le könnyen.

Vannak, akik olyan meggyőzően tudnak füllenteni, hogy senkinek sem jut eszébe kételkedni bennük, mások viszont már az első mondatnál gyanússá válnak. Elnevetik magukat, túl sokat magyarázkodnak, vagy éppen olyan feltűnően kerülik a szemkontaktust, hogy szinte lehetetlen nem észrevenni a turpisságot. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen nehezen rejti el, ha nem mond igazat.

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Kos – Azonnal elszólja magát

A Kos nem éppen a türelmes, aprólékosan megtervezett megtévesztések mestere. Ha kellemetlen helyzetbe kerül, vagy úgy érzi, magyarázkodnia kell, gyakran ösztönből reagál, és hamarabb kimond valamit, mint hogy végiggondolná, milyen következményei lehetnek. A hirtelen reakciói és a lobbanékony természete könnyen elárulhatják, ha megpróbál eltitkolni valamit.

Ráadásul a Kos nehezen viseli, ha sarokba szorítják vagy újra és újra ugyanarról kérdezik. Ilyenkor könnyen ingerültté válhat, türelmetlenül visszakérdezhet, vagy túl hevesen próbálhatja bizonygatni az igazát. Persze mindez önmagában nem jelenti azt, hogy hazudik, de az asztrológiai jellemzés szerint éppen a túlzottan ösztönös reakciói tehetik őt könnyen kiismerhetővé.

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