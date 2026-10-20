12 csillagjegy rangsorolva: ők teremtenek a legkönnyebben pénzt a semmiből

Van, aki egy ötletből egy hétvége alatt bevételt csinál, és van, aki hónapokig tervez, mire megmer kérni egy árajánlatért valós összeget.

A csillagjegyek között is óriási különbség van abban, mennyire mernek kockáztatni, mennyire ismerik fel a pillanatot, és mennyire bírják idegekkel a bizonytalanságot, ami minden pénzcsinálással jár. Az alábbi sorrend nem arról szól, ki a leggazdagabb, hanem arról, kiben van meg az a fajta leleményesség, amivel a semmiből is tud teremteni valamit.

4 csillagjegy, aki mindenkiért helytáll, csak magáért nem A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Nyilas

A Nyilas azért kerül az élre, mert nála a kockázatvállalás nem teher, hanem játék. Nem fél belevágni egy új projektbe anélkül, hogy pontosan tudná, hova fut ki, és ez a fajta könnyedség gyakran meghozza a szerencséjét is. Ahol más fontolgat, ott ő már aláírta a szerződést.

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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