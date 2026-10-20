12 csillagjegy rangsorolva: ők teremtenek a legkönnyebben pénzt a semmiből

A csillagjegyek között is óriási különbség van abban, mennyire mernek kockáztatni, mennyire ismerik fel a pillanatot, és mennyire bírják idegekkel a bizonytalanságot, ami minden pénzcsinálással jár. Az alábbi sorrend nem arról szól, ki a leggazdagabb, hanem arról, kiben van meg az a fajta leleményesség, amivel a semmiből is tud teremteni valamit.
1. Nyilas
A Nyilas azért kerül az élre, mert nála a kockázatvállalás nem teher, hanem játék. Nem fél belevágni egy új projektbe anélkül, hogy pontosan tudná, hova fut ki, és ez a fajta könnyedség gyakran meghozza a szerencséjét is. Ahol más fontolgat, ott ő már aláírta a szerződést.
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