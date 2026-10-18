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10 dolog, amit azok a nők tesznek, akik mindig érzelmileg érett férfiakat vonzanak az életükbe
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10 dolog, amit azok a nők tesznek, akik mindig érzelmileg érett férfiakat vonzanak az életükbe

O. Zselyke
Írta 2026.10.18.
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Egy pszichológus ismerősöm mesélte egyszer, hogy a rendelőjében ülő nők fele ugyanazt a kérdést teszi fel más-más szavakkal: miért vonzom mindig ugyanazt a típust?

A válasz ritkán a szerencsében rejlik. Azok a nők, akik tartósan érzelmileg érett partnerekkel kötnek ki, legtöbbször nem passzívan várják a jó embert, hanem olyan mintákat élnek meg nap mint nap, amik kiszűrik azokat, akik erre képtelenek.

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1. Pontosan tudják, mit szeretnének egy kapcsolattól

Nem általános vágyakról van szó, mint a boldogság vagy a szerelem, hanem konkrét elvárásokról: mennyi közös idő, milyen kommunikáció, milyen jövőkép fér bele az életükbe. Ez a tudatosság azonnal kiszűri azokat, akik csak sodródnának az élettel.

2. Kimondják, ha valami zavarja őket

Nem gyűjtögetik hónapokig a sérelmeket, hogy aztán egy ponton mindent egyszerre zúdítsanak a másikra. Egy apró feszültséget azonnal, nyugodt hangon szóvá tesznek, mert tudják, hogy a halogatott konfliktus mindig nagyobb kárt okoz, mint a kellemetlen beszélgetés.

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