10 dolog, amit azok a nők tesznek, akik mindig érzelmileg érett férfiakat vonzanak az életükbe

A válasz ritkán a szerencsében rejlik. Azok a nők, akik tartósan érzelmileg érett partnerekkel kötnek ki, legtöbbször nem passzívan várják a jó embert, hanem olyan mintákat élnek meg nap mint nap, amik kiszűrik azokat, akik erre képtelenek.
1. Pontosan tudják, mit szeretnének egy kapcsolattól
Nem általános vágyakról van szó, mint a boldogság vagy a szerelem, hanem konkrét elvárásokról: mennyi közös idő, milyen kommunikáció, milyen jövőkép fér bele az életükbe. Ez a tudatosság azonnal kiszűri azokat, akik csak sodródnának az élettel.
2. Kimondják, ha valami zavarja őket
Nem gyűjtögetik hónapokig a sérelmeket, hogy aztán egy ponton mindent egyszerre zúdítsanak a másikra. Egy apró feszültséget azonnal, nyugodt hangon szóvá tesznek, mert tudják, hogy a halogatott konfliktus mindig nagyobb kárt okoz, mint a kellemetlen beszélgetés.
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