10 dolog, amit azok a nők tesznek, akik mindig érzelmileg érett férfiakat vonzanak az életükbe

Egy pszichológus ismerősöm mesélte egyszer, hogy a rendelőjében ülő nők fele ugyanazt a kérdést teszi fel más-más szavakkal: miért vonzom mindig ugyanazt a típust?

A válasz ritkán a szerencsében rejlik. Azok a nők, akik tartósan érzelmileg érett partnerekkel kötnek ki, legtöbbször nem passzívan várják a jó embert, hanem olyan mintákat élnek meg nap mint nap, amik kiszűrik azokat, akik erre képtelenek.

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1. Pontosan tudják, mit szeretnének egy kapcsolattól

Nem általános vágyakról van szó, mint a boldogság vagy a szerelem, hanem konkrét elvárásokról: mennyi közös idő, milyen kommunikáció, milyen jövőkép fér bele az életükbe. Ez a tudatosság azonnal kiszűri azokat, akik csak sodródnának az élettel.

2. Kimondják, ha valami zavarja őket

Nem gyűjtögetik hónapokig a sérelmeket, hogy aztán egy ponton mindent egyszerre zúdítsanak a másikra. Egy apró feszültséget azonnal, nyugodt hangon szóvá tesznek, mert tudják, hogy a halogatott konfliktus mindig nagyobb kárt okoz, mint a kellemetlen beszélgetés. Olvass még a témában „Szégyenszemre haza kellett költöznöm anyámhoz” – mi történt, amikor 30 felett visszakényszerültél a szülői házba? Nem leszek népszerű, de kimondom: nem mindenki érdemel második esélyt 4 dolog, amire azért költök pénzt, hogy spóroljak Ez az éttermi incidens megtanított, hogy néha vita helyett sokkal okosabb a visszalépés

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