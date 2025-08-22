Ha erre az egy szóra gondolsz, rögtön csökkenni fog a szorongásod

Nem szégyen segítséget kérni
Először is tudnod kell, hogy ha valóban krónikus problémáról van szó, ha úgy érzed, nem tudod kezelni a helyzetet, ha a félelmeid átvették az irányítást az életed fölött, nem szégyen segítséget kérni.
Nem, nem vagy őrült, és nem, cseppet sem kell aggódnod amiatt, hogy mit fog gondolni a környezeted. Attól sem kell tartanod, hogy gyógyszereket kell szedned, hiszen a pszichikai problémák kezelésére számos módszer létezik, ezek közül azonban csak egy specialista segítségével választhatod ki a számodra legmegfelelőbbet.
Akár egy terápia, akár már néhány alkalomnyi beszélgetés a szakemberrel is felszabadító hatású lehet, ha pedig boldogabban, örömtelibben éled az életedet, azzal nem csak magadnak, a környezetednek is jót teszel, így mindenki csak jól jár.
Mi az, amit már most is megtehetsz?
A szorongás persze sokszor nem ilyen krónikusan, csak kisebb mértékben, de azért érezhetően érinti az életünket. A PsychologyToday.com-on megjelent cikk szerint létezik egy egyszerű, mindenki számára használható módszer, ami segíthet. A cikk dr. Stanley Hibbs módszerére hivatkozik, aki egy konferencián osztotta meg az ötletét, azóta pedig a számos pozitív visszajelzésnek és a biztató klinikai eredményeknek köszönhetően a kognitív terápia egyre népszerűbbé vált.