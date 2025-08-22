Ha erre az egy szóra gondolsz, rögtön csökkenni fog a szorongásod

A szorongás nem tévesztendő össze a stresszel vagy az izgalommal. Olyan fokozott idegességről, állandó aggodalomról van szó, amely képes egyenesen megbénítani, szinte cselekvőképtelenné tenni, és ami akkor is ott bujkál benned, amikor a jobb pillanataidat éled, így abban is meggátol, hogy felhőtlenül élvezd a boldogságot. De mit lehet tenni ellene?

Nem szégyen segítséget kérni

Először is tudnod kell, hogy ha valóban krónikus problémáról van szó, ha úgy érzed, nem tudod kezelni a helyzetet, ha a félelmeid átvették az irányítást az életed fölött, nem szégyen segítséget kérni.

Nem, nem vagy őrült, és nem, cseppet sem kell aggódnod amiatt, hogy mit fog gondolni a környezeted. Attól sem kell tartanod, hogy gyógyszereket kell szedned, hiszen a pszichikai problémák kezelésére számos módszer létezik, ezek közül azonban csak egy specialista segítségével választhatod ki a számodra legmegfelelőbbet.

Mi az, amit már most is megtehetsz?

A szorongás persze sokszor nem ilyen krónikusan, csak kisebb mértékben, de azért érezhetően érinti az életünket. A PsychologyToday.com-on megjelent cikk szerint létezik egy egyszerű, mindenki számára használható módszer, ami segíthet. A cikk dr. Stanley Hibbs módszerére hivatkozik, aki egy konferencián osztotta meg az ötletét, azóta pedig a számos pozitív visszajelzésnek és a biztató klinikai eredményeknek köszönhetően a kognitív terápia egyre népszerűbbé vált.

A doktor szerint a szorongást, a stresszt és a félelmet egyetlen szó csökkentheti, és ha ezt beépítjük a gondolataikba, pozitívabb, aktívabb, sikeresebb emberré válhatunk. Ez a szó pedig a „nevertheless”, vagyis a „mindazonáltal”.

