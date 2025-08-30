Az énidő titkai kisgyerekek mellett – Lehetséges, hidd el!

Az anyaság csodálatos élménye számtalan örömet tartogat, de gyakran kihívásokkal is jár, különösen akkor, ha a saját magunkra fordított idő szinte teljesen háttérbe szorul. Az „énidő” fogalma talán olykor luxusként hat, pedig az önmagunkkal töltött idő nélkülözhetetlen eleme a testi és lelki egészségünk megőrzésének. De hogyan is találjunk időt magunkra, miközben egy apróság gondoskodást igényel?
Mindenkinek kell egy kis „énidő”
Sokan talán csupán egy jól hangzó divatszónak tartják az „énidő” kifejezést, de a valóságban ennél jóval több. Az „énidő” az a személyes tér, ahol visszanyerhetjük energiáinkat, és feltöltődhetünk a hétköznapok viharában. Akár egy rövid séta, egy könyv elolvasása vagy egy nyugodt fürdés formájában, az „énidő” lehetőséget nyújt, hogy reflektáljunk a napi eseményekre, és pozitivizmusunkat újraélesszük.
Az, hogy képesek vagyunk időt szánni saját magunkra, megmutatja, hogy mennyire értékeljük saját szükségleteinket, és ezáltal a családunk számára is jobb példát állítunk.