„Elvárta, hogy mindent elviseljek” – minél többet tolerálsz, a pasid annál kevésbé fog tisztelni

Magad alatt vágod a fát, ha elnézed a tiszteletlenséget. Valódi történetek arról, hogyan válik a türelem és a kedvesség önpusztítássá, ha nem párosul határokkal.

Hagytad

Amikor nem bírtam tovább és sírva megkérdeztem, miért csinálja ezt velem (hogy direkt cukkol, csesztet és bánt a szavaival) nagy meglepetésemre a srác azt mondta:

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„Mert hagyod.”

Ott helyben szakítottam vele és csak évek múlva láttam újra, egy esküvőn. Az új csajával volt, aki úgy ugráltatta, mintha a komornyikja lenne. Ő pedig úgy pattogott a nőnek, mint annakidején én neki. Úgy látszik, az új barátnő nem volt olyan lúzer, mint én és már az elején meghúzta a határokat. És ezért őt úgy tisztelte, ahogy engem sosem.

Elmaradt változás

Mindig hangot adtam a nemtetszésemnek, amikor az akkori pasim nekem nemtetszően viselkedett, de sosem volt foganatja. Nekem nem tetsző viselkedés volt az, amikor társaságban leszólt (rendszeresen), amikor egy triviális dolog miatt kiabált velem („Miért nem az alsó polcra tetted vissza a kedvenc bögrémet?!”) vagy rajtam töltötte ki a munkahelyi frusztrációját (pl. belém kötött, csak hogy veszekedést generáljon és kiadhassa a mérgét.) Olvass még a témában „Egyikünk sem színlelte, hogy többet akarna” – Nem ismerjük el, pedig a „barátság extrákkal” a legőszintébb kapcsolat „Egymás mellett álltunk a 20 éve készült fényképen” – Párok, akik sorsa hamarabb keresztezte egymást, mint hitték Te is mindig egyedül eszel ebédszünetben? Egy kutatás szerint ennek meglepő oka lehet Nullától tízig: ennyire vagy kompatibilis a hónap szülötteivel, a Skorpiókkal

Türelmes voltam, de minden alkalommal elmondtam neki, hogy ugyan megbocsájtottam, de ez így nem oké. Amikor semmi nem változott és egy nap arra ment haza, hogy elköltöztem tőle, kétségbeesve hívott fel, hogy mi történik. Amikor – utoljára – magyaráztam el neki, hogy elhagyom, mert a viselkedése förtelmes, felháborodva közölte, hogy mivel eddig semmi „büntetést nem vezettem be, ő nem gondolta úgy, hogy változnia kellene.”

Wow. Erre tényleg csak ennyit tudtam mondani: wow…

🐉

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