„Elkezdte terjeszteni, hogy viszonyom van a takarítóval” – Kollégák, akik alantas eszközöket választottak, hogy előbbre jussanak a ranglétrán

A munkahelyi versengés néha egészen furcsa irányt vehet: míg van, ahol valaki egyszerűen jobban teljesít a többieknél, máshol akadnak olyanok is, akik inkább a kollégájuk lejáratásával próbálnak előrébb jutni.

Három olvasónk olyan történetet mesélt, amikor valaki nem éppen tisztességes eszközökkel próbált közelebb kerülni a ranglétra tetejéhez.

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„Elkezdte terjeszteni, hogy viszonyom van a takarítóval”

A 36 éves Júlia egy nagyobb cégnél dolgozott, amikor megüresedett a csapatvezetői pozíció. Nem ő volt az egyetlen esélyes, de úgy érezte, a munkája alapján reális kilátása van az előléptetésre.

„Volt egy kolléganőm, akivel ugyanarra a pozícióra pályáztunk. Addig sem voltunk különösebben jóban, de nyíltan soha nem volt konfliktusunk. Az interjúk után egyszer csak elkezdtek hozzám furcsán viszonyulni az emberek. Egyikük megkérdezte, hogy minden rendben van-e otthon, mert hallott valamit rólam. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. szeptember 28. a numerológia szerint: érzékenység és harmónia Nem leszek népszerű, de kimondom: nem mindenki érdemel második esélyt Ilyen ember voltál előző életedben a születési számod szerint Ezt hozza 2026. október 15. a numerológia szerint: bőség és erő

Fogalmam sem volt, miről beszél. Aztán egy kolléga félrehívott, és elmondta, hogy az terjed az irodában, hogy viszonyom van a takarítóval.

A takarítót egyébként tényleg ismertem, mert minden reggel ugyanabban az időben találkoztunk a konyhában, és néha beszélgettünk pár percet. Ennyi történt. A kolléganőm viszont úgy adta tovább a történetet, mintha rendszeresen találkoznánk munka után.

Amikor végül kiderült, hogy ő indította el a pletykát, már nem is akartam azt a pozíciót. Nem azért, mert megijedtem tőle, hanem mert rájöttem, hogy ha ezért képes volt ezt megtenni, később még ennél is messzebbre mehet.”

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