„Elkezdte terjeszteni, hogy viszonyom van a takarítóval” – Kollégák, akik alantas eszközöket választottak, hogy előbbre jussanak a ranglétrán

Három olvasónk olyan történetet mesélt, amikor valaki nem éppen tisztességes eszközökkel próbált közelebb kerülni a ranglétra tetejéhez.
„Elkezdte terjeszteni, hogy viszonyom van a takarítóval”
A 36 éves Júlia egy nagyobb cégnél dolgozott, amikor megüresedett a csapatvezetői pozíció. Nem ő volt az egyetlen esélyes, de úgy érezte, a munkája alapján reális kilátása van az előléptetésre.
„Volt egy kolléganőm, akivel ugyanarra a pozícióra pályáztunk. Addig sem voltunk különösebben jóban, de nyíltan soha nem volt konfliktusunk. Az interjúk után egyszer csak elkezdtek hozzám furcsán viszonyulni az emberek. Egyikük megkérdezte, hogy minden rendben van-e otthon, mert hallott valamit rólam.
Olvass még a témában
Fogalmam sem volt, miről beszél. Aztán egy kolléga félrehívott, és elmondta, hogy az terjed az irodában, hogy viszonyom van a takarítóval.
A takarítót egyébként tényleg ismertem, mert minden reggel ugyanabban az időben találkoztunk a konyhában, és néha beszélgettünk pár percet. Ennyi történt. A kolléganőm viszont úgy adta tovább a történetet, mintha rendszeresen találkoznánk munka után.
Amikor végül kiderült, hogy ő indította el a pletykát, már nem is akartam azt a pozíciót. Nem azért, mert megijedtem tőle, hanem mert rájöttem, hogy ha ezért képes volt ezt megtenni, később még ennél is messzebbre mehet.”
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.