„Nem azért vettek fel, hogy gondolkodjak” Elképesztő munkahelyi panasz-történetek

Egy kereskedelmi lánc eladójaként dolgoztam, amikor egyszer önállóan megoldottam egy felmerülő problémát, amire dicséret helyett az volt a felettesem válasza, hogy legközelebb ne hozzák ilyen döntéseket egyedül, mert engem „nem azért vettek fel, hogy gondolkodjak.” Megkérdeztem, hogy ezt tényleg komolyan gondolja-e és az volt a válasza, hogy igen. Onnantól kezdve minden egyes alkalommal hozzá fordultam, ha felmerült a legbanálisabb kérdés, ami persze hamar az őrületbe kergette. Mikor végül kifakadt, hogy miért őt zaklatom minden aprósággal, csak annyit mondtam neki, hogy engem nem arra vettek fel, hogy gondolkozzam.



