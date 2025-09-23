„Nem azért vettek fel, hogy gondolkodjak” Elképesztő munkahelyi panasz-történetek
iStock

„Nem azért vettek fel, hogy gondolkodjak” Elképesztő munkahelyi panasz-történetek

Szőke Angéla
Írta 2025.09.23.

Téged is szúrtak már le a munkahelyen valami elképesztően banális dolog miatt? Az alábbi tíz esetben pontosan ez történt.

1/10 Copy – Paste

Copy – Paste
Ezt nem szokták elhinni, pedig nem kitalálom a sztorit. A főnököm megkért, hogy egy Word dokumentumba illesszek be plusz két paragrafust. Mikor a copy – paste funkcióval próbálkoztam, leteremtett és közölte, hogy nyomtassam ki a dokumentumot, vágjam ki az aljáról a két paragrafust ollóval, ragasszam a megfelelő helyre és úgy gépeljem be az egészet.

2/10 Demotiváló fejszámolás

Demotiváló fejszámolás
Azért szúrt le a főnököm, mert túl gyorsan tudtam fejben számolni és emiatt a kollégákat „demotiváltam”.

Olvass még a témában

3/10 Gondolkodom, tehát kirúgnak?

Gondolkodom, tehát kirúgnak?
Egy kereskedelmi lánc eladójaként dolgoztam, amikor egyszer önállóan megoldottam egy felmerülő problémát, amire dicséret helyett az volt a felettesem válasza, hogy legközelebb ne hozzák ilyen döntéseket egyedül, mert engem „nem azért vettek fel, hogy gondolkodjak.” Megkérdeztem, hogy ezt tényleg komolyan gondolja-e és az volt a válasza, hogy igen. Onnantól kezdve minden egyes alkalommal hozzá fordultam, ha felmerült a legbanálisabb kérdés, ami persze hamar az őrületbe kergette. Mikor végül kifakadt, hogy miért őt zaklatom minden aprósággal, csak annyit mondtam neki, hogy engem nem arra vettek fel, hogy gondolkozzam.

