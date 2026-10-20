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Elemzed az érzéseidet, ahelyett hogy megélnéd őket? A pszichológia szerint ez egyfajta védekezés
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Elemzed az érzéseidet, ahelyett hogy megélnéd őket? A pszichológia szerint ez egyfajta védekezés

Farkas Margaréta
Írta 2026.10.20.
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Sokáig büszke voltam arra, hogy mindenről tudok beszélni, ami velem történik – de egy idő után észrevettem, hogy közben szinte semmit nem érzek belőle. A pszichológia szerint ez egy jól ismert védekezési mechanizmus, amelyet érdemes felismerni és megérteni.

Ha valami rosszul esett, percek alatt kész volt a magyarázat arról, miért is érzem így, mi lehet a gyökere, és hogy ez hogyan illik bele a gyerekkoromba vagy a kapcsolati mintáimba. Csak egy idő után vettem észre, hogy közben valami hiányzik. Mindent értettem, de szinte semmit nem éreztem belőle, mintha egy menüt olvastam volna ahelyett, hogy megettem volna az ételt.

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Mit mond erről a pszichológia

A pszichológiában ez a jelenség régóta ismert, már Freud is leírta, hogy az emberek hajlamosak az érzelmi konfliktusaikat észérvekkel és elemzéssel eltávolítani magukról. A lényege, hogy a gondolkodás átveszi az érzés helyét.

A szakirodalom szerint ez egy olyan védekezési mód, amivel a lelkünk a szorongást és a kellemetlen érzéseket tartja távol, azzal, hogy elvont, logikus magyarázatokba menekül ahelyett, hogy átélné őket. Fontos különbség, hogy nem eltolja, nem tagadja az érzést, hanem tudatában marad annak, csak távol tartja magától, mintha egy üvegfalon keresztül nézné.

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