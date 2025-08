Ezeket az élelmiszereket soha ne fogyaszd egyszerre teával vagy kávéval

Ha minden nap legalább egy csésze koffeintartalmú teát vagy kávét iszol, érdemes odafigyelned arra, hogy közben mit fogyasztasz. Azon túl, hogy bizonyos párosítások egyénileg okozhatnak rossz közérzetet, dehidratáltságot vagy hasfájást, a vasban gazdag ételekre is ügyelned kell. Ha ugyanis kávéval vagy teával egyszerre fogyasztod őket, akkor megzavarhatod ennek a létfontosságú tápanyagnak a felszívódását.

Miért olyan fontos a vas a szervezetednek?

A vas egy létfontosságú ásványi anyag. Ahhoz pedig, hogy ki légy téve a vashiánynak, már az is elegendő lehet, ha nő vagy. A nőknek ugyanis közel duplája a napi vasszükséglete, mint a férfiaknak. Ha pedig nem visznek be naponta legalább 15-20 mg vasat a szervezetükbe (a férfiak ennek a mennyiségnek a felét), akkor többek közt a vörösvérsejtek megfelelő termelődését is veszélyeztethetik, egyidejűleg pedig krónikus fáradtságérzetet tapasztalhatnak.

Különösen veszélyeztetettek lehetnek azok a lányok, akik még serdülők, az erősen menstruáló nők, a várandós vagy szoptató kismamák. Emellett azok is, akik nagy fizikai megterhelésnek teszik ki magukat, diétáznak, fogyókúráznak, vegetáriánusok, esetleg vegán életmódot folytatnak. A vasnak két fajtája létezik: az állati eredetű hem vas, és a növényi eredetű nem hem vas, amiről azt tartják, hogy kevésbé szívódik fel a szervezetben.