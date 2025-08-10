Ők az igazán jó tanítók az életedben – Nem véletlenül jelölte ki számodra a sors

Ők az igazán jó tanítók az életedben – Nem véletlenül jelölte ki számodra a sors
istockphoto.com / wundervisuals

Címlap / Életmód / Lélek / Ők az igazán jó tanítók az életedben – Nem véletlenül jelölte ki számodra a sors

Berényi Nóri
Írta 2025.08.10.

Mindannyian okkal érkezünk egymás életébe, tanítunk és tanulunk valamit. De nagyon nehéz megmondani, hogy kik az igazán jó tanítók, mert nem feltétlenül az, akivel semmilyen konfliktusod nincs és mindenben egyetértetek. Ha rájössz arra, hogy kik azok, akik téged folyamatosan fejlődésre késztetnek, akkor sok dolog tisztázódhat benned.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A család

Ez egyértelmű, családba születünk és növünk fel, tőlük tanulhatjuk a legtöbbet. Van is az a mondás, hogy a családját nem választhatja meg az ember. És ez igaz is, mivel biztos, hogy nem őket választanád be a csoportodba.

Egész életünk során keressük azokat az embereket, akik hasonlítanak ránk, egyezik a gondolkodásunk, mert azt hisszük, hogy az adja meg számunkra az érzelmi biztonságot.

Lehet, hogy például nem jössz ki túl jól a szüleiddel, de hidd el, hogy ez nem azért van így, hogy megszakíts velük minden kapcsolatot, hanem azért, hogy fejlődésre ösztönözzön nem csak téged, hanem őket is.

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»
KAPCSOLÓDÓ CIKK

Problémamegoldó vagy -generáló vagy? Így tehetsz a fejlődésedért

Problémamegoldó vagy -generáló vagy? Így tehetsz a fejlődésedért ELOLVASOM MOST     ➞
Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK