Ők az igazán jó tanítók az életedben – Nem véletlenül jelölte ki számodra a sors

Mindannyian okkal érkezünk egymás életébe, tanítunk és tanulunk valamit. De nagyon nehéz megmondani, hogy kik az igazán jó tanítók, mert nem feltétlenül az, akivel semmilyen konfliktusod nincs és mindenben egyetértetek. Ha rájössz arra, hogy kik azok, akik téged folyamatosan fejlődésre késztetnek, akkor sok dolog tisztázódhat benned.

A család

Ez egyértelmű, családba születünk és növünk fel, tőlük tanulhatjuk a legtöbbet. Van is az a mondás, hogy a családját nem választhatja meg az ember. És ez igaz is, mivel biztos, hogy nem őket választanád be a csoportodba.

Egész életünk során keressük azokat az embereket, akik hasonlítanak ránk, egyezik a gondolkodásunk, mert azt hisszük, hogy az adja meg számunkra az érzelmi biztonságot.