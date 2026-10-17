Melyik szót ismételgeted magadban elalvás előtt? Ezt árulja el a rejtett vágyaidról

Sokan ekkor kezdenek el egy-egy szót vagy mondatot ismételgetni magukban, néha anélkül, hogy észrevennék. Ez nem véletlen szófoszlány: a tudatalattid ilyenkor mutatja meg, mire vágysz igazán, akkor is, ha nappal ezt sosem mondanád ki hangosan.
Az elalvás határhelyzete, amit a pszichológia és az ezotéria is kitüntetett állapotnak tart, olyan, mint egy vékony rés a tudatos és a tudatalatti között. Ami ebben a résben megjelenik, az ritkán hazudik. Nézzük meg, mit üzenhet neked az a szó, amit éjszakánként újra és újra végiggondolsz, mielőtt elalszol.
Ha a „béke” szót ismételgeted
Ha ez a szó tér vissza esténként, valószínűleg túl sok zajt viselsz nappal: munkahelyi feszültséget, családi konfliktust vagy egyszerűen a saját belső kritikus hangodat. A béke utáni vágy ilyenkor nem passzivitást jelent, hanem azt, hogy a lelked már régóta kér egy szünetet, amit a nappali éned nem enged meg magának.
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