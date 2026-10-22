Egyszerű, selymes karfiolkrémleves, amit simán összedobsz munka után is

Egy könnyű, krémes levesre vágysz? Próbáld ki ezt az egyszerű karfiolkrémleves-receptet, amelyet pirított kenyérkockával még finomabbá tehetsz!

Ez a karfiolkrémleves könnyen elkészíthető, mégis krémes és ízletes fogás, amely hűvös őszi napokon különösen jól esik. Néhány alapvető hozzávaló, egy botmixer és körülbelül fél óra elegendő ahhoz, hogy finom, melengető levest készíts.

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Hozzávalók

1 közepes fej karfiol

1 közepes fej vöröshagyma

1 evőkanál vaj vagy olaj

7 dl zöldségalaplé vagy víz

2 dl tej

só és őrölt fekete bors ízlés szerint

egy csipet őrölt szerecsendió (elhagyható)

Elkészítés

Készítsd elő a zöldségeket! A karfiolt szedd kisebb rózsákra, mosd meg, a vöröshagymát pedig aprítsd fel. Párold meg a hagymát! Egy lábasban hevítsd fel a vajat vagy az olajat, majd közepes lángon párold üvegesre a hagymát. Főzd puhára a karfiolt! Add a hagymához a karfiolrózsákat, öntsd fel az alaplével vagy a vízzel, majd sózd és borsozd meg. Fedő alatt főzd körülbelül 15–20 percig, amíg a karfiol teljesen megpuhul. Turmixold krémesre! Vedd le a levest a tűzről, majd botmixerrel dolgozd simára. Öntsd hozzá a tejet, és ha szükséges, kevés további folyadékkal állítsd be a kívánt sűrűséget. Ízesítsd és melegítsd össze! Add hozzá a szerecsendiót, ha szereted, majd kis lángon melegítsd még 2–3 percig. Kóstold meg, és szükség esetén igazíts az ízesítésen.

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