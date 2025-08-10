Bőrönd pakolási útmutató. Mit és hogyan pakolj a nyaralásra?

A ruhatárunk legnagyobb próbatétele egy-egy utazást megelőző csomagolás. Ha a bőröndök száma arányos az utazók létszámával, nagy valószínűség szerint jól kialakított ruhatárral bírunk, ha a káosz eluralkodik már a gondolati szinten, érdemes tovább olvasni ezt a cikket!

A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Előkerülnek az utazási katalógusok és az online keresgélés a kedvenc programunkká válik. Végre útra kelhetünk a megérdemelt pihenés, a szeretteink viszontlátása és a kalandvágyás jegyében.

Csomagolás, de hogyan?

Az alapszabályok nem változnak, bár módosulnak a választott utazási eszköztől függően. Még a repülőutaknál súlyos, pénztárcát nem kímélő következményei lehetnek egy-két plusz kilónak, komfortérzetünkön eshet csorba a roskadásig pakolt autó esetében.