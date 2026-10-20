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5 csillagjegy, aki képtelen elaludni, amíg fejben el nem rendezett mindent
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5 csillagjegy, aki képtelen elaludni, amíg fejben el nem rendezett mindent

Farkas Izabella
Írta 2026.10.20.
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Nézzük, mely jegyeknél a legjellemzőbb ez a fajta éjszakai mentális leltározás, és mi áll a háttérben.

Tízkor lefekszel, tizenegykor még mindig a plafont bámulod, és közben harmadszor futtatod le fejben a holnapi bevásárlólistát, majd azt a mondatot, amit három órája mondtál valakinek, és azóta sem hagy nyugodni. Van, akinek ez csak ritkán esik meg, és van, akinek ez szinte minden este lefekvési rituálé. Az asztrológia szerint néhány jegynél ez nem szokás, hanem alapvető működésmód: az agyuk nem kapcsol ki, amíg a nap minden szála el nincs varrva.

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1. Szűz

A Szűz a lista embere, és ez az ágyban sem változik. Ha napközben maradt egy el nem küldött e-mail vagy egy be nem fejezett feladat, az este kilenc órakor is ott motoszkál a fejében, mintha egy láthatatlan jegyzetfüzet oldalai pörögnének előtte. Jellemző rá, hogy felkel még egyszer vízért, hogy közben gyorsan átfusson egy gondolaton, vagy telefonra ír magának emlékeztetőt, mielőtt lekapcsolná a lámpát. A rendrakás igénye nála nem túlzás: ameddig egy ügy lezáratlan, a teste sem engedi el magát igazán.

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