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4 csillagjegy, aki képtelen elfelejteni az első szerelmét
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4 csillagjegy, aki képtelen elfelejteni az első szerelmét

Farkas Izabella
Írta 2026.10.19.
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Az asztrológia szerint négy csillagjegy különösen hajlamos arra, hogy az első komoly kapcsolatát soha ne engedje el teljesen.

Vannak szerelmek, amelyek hiába érnek véget, valahogy örökre nyomot hagynak az emberben. Ez a négy csillagjegy különösen nehezen engedi el az első nagy szerelmet, és még évekkel később is eszébe juthat, milyen érzés volt először igazán szeretni valakit.

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Halak: aki idealizálja az első érzést

A Halak érzelmi memóriája szinte kifogyhatatlan. Amikor évekkel később egy rossz napon halkan szól a rádióban egy dal, ami akkoriban szólt mindenhol, képes percekig csak ülni az autóban, és hagyni, hogy visszaránt oda. Nem azért, mert vissza akarja kapni a kapcsolatot, hanem mert az első szerelem számára egyfajta mérce lett: onnantól mindenki máshoz azt az érzést hasonlítja, amit akkor érzett. Ez időnként igazságtalan a jelenlegi partnerével szemben, de a Halak nehezen tudja kikapcsolni ezt az automatikus összevetést.

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