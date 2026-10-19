4 csillagjegy, aki képtelen elfelejteni az első szerelmét

Vannak szerelmek, amelyek hiába érnek véget, valahogy örökre nyomot hagynak az emberben. Ez a négy csillagjegy különösen nehezen engedi el az első nagy szerelmet, és még évekkel később is eszébe juthat, milyen érzés volt először igazán szeretni valakit.
Halak: aki idealizálja az első érzést
A Halak érzelmi memóriája szinte kifogyhatatlan. Amikor évekkel később egy rossz napon halkan szól a rádióban egy dal, ami akkoriban szólt mindenhol, képes percekig csak ülni az autóban, és hagyni, hogy visszaránt oda. Nem azért, mert vissza akarja kapni a kapcsolatot, hanem mert az első szerelem számára egyfajta mérce lett: onnantól mindenki máshoz azt az érzést hasonlítja, amit akkor érzett. Ez időnként igazságtalan a jelenlegi partnerével szemben, de a Halak nehezen tudja kikapcsolni ezt az automatikus összevetést.
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