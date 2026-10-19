4 csillagjegy, aki képtelen elfelejteni az első szerelmét

Az asztrológia szerint négy csillagjegy különösen hajlamos arra, hogy az első komoly kapcsolatát soha ne engedje el teljesen.

Vannak szerelmek, amelyek hiába érnek véget, valahogy örökre nyomot hagynak az emberben. Ez a négy csillagjegy különösen nehezen engedi el az első nagy szerelmet, és még évekkel később is eszébe juthat, milyen érzés volt először igazán szeretni valakit.

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Halak: aki idealizálja az első érzést

A Halak érzelmi memóriája szinte kifogyhatatlan. Amikor évekkel később egy rossz napon halkan szól a rádióban egy dal, ami akkoriban szólt mindenhol, képes percekig csak ülni az autóban, és hagyni, hogy visszaránt oda. Nem azért, mert vissza akarja kapni a kapcsolatot, hanem mert az első szerelem számára egyfajta mérce lett: onnantól mindenki máshoz azt az érzést hasonlítja, amit akkor érzett. Ez időnként igazságtalan a jelenlegi partnerével szemben, de a Halak nehezen tudja kikapcsolni ezt az automatikus összevetést.

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