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6 csillagjegy, akiknek október végén az önértékelésük kerülhet fókuszba
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6 csillagjegy, akiknek október végén az önértékelésük kerülhet fókuszba

Farkas Izabella
Írta 2026.10.17.
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Hat csillagjegy számára különösen fontos lehet, hogy új szemmel tekintsen önmagára.

Október utolsó napjaiban hat csillagjegy számára különösen hangsúlyossá válhat, hogyan látják önmagukat, és mennyire bíznak a saját képességeikben. Régi kételyek kerülhetnek felszínre, de ez az időszak arra is lehetőséget adhat, hogy felismerjék az értékeiket, és magabiztosabban álljanak ki önmagukért.

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1. Bika

Nála a telihold a saját jegyében történik, így a hatás egyenesen a tükörbe néz vissza. Egy fizetési tárgyalás, egy halogatott számlaegyenleg-ellenőrzés vagy egyszerűen a saját testképpel való szembenézés hozhatja felszínre, hogy mennyire ragaszkodik a megszokotthoz akkor is, ha az már nem szolgálja. A belső érték és az anyagi biztonság összemosódhat ezekben a napokban, érdemes tudatosan különválasztani a kettőt.

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