6 csillagjegy, akiknek október végén az önértékelésük kerülhet fókuszba

Hat csillagjegy számára különösen fontos lehet, hogy új szemmel tekintsen önmagára.

Október utolsó napjaiban hat csillagjegy számára különösen hangsúlyossá válhat, hogyan látják önmagukat, és mennyire bíznak a saját képességeikben. Régi kételyek kerülhetnek felszínre, de ez az időszak arra is lehetőséget adhat, hogy felismerjék az értékeiket, és magabiztosabban álljanak ki önmagukért.

A 3 csillagjegy, aki a legnagyobb eséllyel gazdagodik meg A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Bika

Nála a telihold a saját jegyében történik, így a hatás egyenesen a tükörbe néz vissza. Egy fizetési tárgyalás, egy halogatott számlaegyenleg-ellenőrzés vagy egyszerűen a saját testképpel való szembenézés hozhatja felszínre, hogy mennyire ragaszkodik a megszokotthoz akkor is, ha az már nem szolgálja. A belső érték és az anyagi biztonság összemosódhat ezekben a napokban, érdemes tudatosan különválasztani a kettőt.

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Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

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