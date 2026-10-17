6 csillagjegy, akiknek október végén az önértékelésük kerülhet fókuszba

Október utolsó napjaiban hat csillagjegy számára különösen hangsúlyossá válhat, hogyan látják önmagukat, és mennyire bíznak a saját képességeikben. Régi kételyek kerülhetnek felszínre, de ez az időszak arra is lehetőséget adhat, hogy felismerjék az értékeiket, és magabiztosabban álljanak ki önmagukért.
1. Bika
Nála a telihold a saját jegyében történik, így a hatás egyenesen a tükörbe néz vissza. Egy fizetési tárgyalás, egy halogatott számlaegyenleg-ellenőrzés vagy egyszerűen a saját testképpel való szembenézés hozhatja felszínre, hogy mennyire ragaszkodik a megszokotthoz akkor is, ha az már nem szolgálja. A belső érték és az anyagi biztonság összemosódhat ezekben a napokban, érdemes tudatosan különválasztani a kettőt.
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