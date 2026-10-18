Ez a 3 csillagjegy mindig a szívére hallgat, nem az eszére

Nem azért, mert nem tudnának logikusan gondolkodni, hanem mert számukra az érzés maga is egyfajta információ, amit ostobaság lenne figyelmen kívül hagyni.
Ők azok, akik egy családi ebéd közben is megérzik, ha valaki hazudik, és akkor sem tudnak úgy tenni, mintha minden rendben lenne, ha ez lenne a kényelmesebb út. A megérzéseik gyakran pontosabbak, mint bárki számítása, cserébe viszont hajlamosak túl gyorsan, túl mélyen belevetni magukat dolgokba.
Halak
A Halak jegyében születettek szinte szivacsként szívják magukba mások érzelmeit, és ez a fajta érzékenység határozza meg a döntéseiket is. Amikor egy állásajánlatról kell dönteniük, nem a fizetési táblázatot böngészik első körben, hanem azt figyelik, milyen érzés volt belépni az irodába, hogyan nézett rájuk a leendő főnök, volt-e valami furcsa feszültség a levegőben. Ha a megérzésük azt súgja, hogy valami nem stimmel, akkor hiába kecsegtető az ajánlat papíron, inkább visszalépnek.
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Barátságban is így működnek: képesek órákat tölteni azzal, hogy valaki mást meghallgassanak, miközben a saját határaikat közben elfelejtik kijelölni. Ez a fajta odaadás gyönyörű, de kimerítő is tud lenni, főleg, ha a másik fél nem hálálja meg ugyanilyen figyelemmel.
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